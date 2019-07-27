إستراتيجية عمل مستقبلي بين الصحفيين والصحة العالمية لتصحيح المفاهيم الخاطئة بالإعلام

أكد أيمن عبد المجيد مقرر لجنة التدريب بالاتحاد العام للصحفيين العرب، أن الدورة الإقليمية التدريبية التى نظمها الاتحاد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بمدينة شرم الشيخ، حول دور الإعلام في تصحيح المفاهيم الخاطئة فى مجال الصحة النفسية تختتم أعمالها اليوم بعد أن حققت الجزء الأكبر من أهدافها.





وأضاف أيمن عبد المجيد فى تصريحات له أن ذلك انعكس فى مداخلات الصحفيين المشاركين فى الدورة من 11 دولة عربية وتأكيدهم على أنها حققت قيمة مضافة فى قدراتهم بالتعريف بعدد من المفاهيم الخاطئة حول الصحة النفسية والإعلام، مشيرين إلى أن هناك خطأ كبيرا يرتكب وهو وصف المريض النفسى بالجنون والنظر له على أنه خطر فى المجتمع بينما الواقع أنه يعانى من أمراض مثله مثل غيره من المرضى ممن لهم حق فى الرعاية .





وأشار عبد المجيد إلى أن الفعاليات شهدت إلى جانب المحاضرات ورش العمل حلقات عصف ذهنى انتهت إلى عدد من التوصيات الناتجة من دراسة أعمال صحفية نشرت بالفعل وبها ثغرات مهنية أهمها عدم الاستناد إلى مصادر موثقة فيما ينشر عن الأمراض وكذلك إهمال بعض وسائل الإعلام فى دورها التنموى فى دعم جهود الحكومات فيما تقوم به من مبادرات إصلاح المنظومات الصحية، كما شهدت اطلاع او عرض للنماذج الناجحة فى مصر مليون صحة.



