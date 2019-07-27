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تفانى في خدمة الشعب.. محمد الناصر متحدثا عن الرئيس التونسي خلال مراسم التأبين

السبت 27/يوليه/2019 - 02:32 م
محمد الناصر الرئيس
محمد الناصر الرئيس التونسي المؤقت
كريم الخطيب
طالب محمد الناصر، الرئيس التونسي المؤقت، الحاضرين خلال تشييع جنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، بالوقوف تقديرا وإجلالا لروح الفقيد.

كما وجه محمد الناصر الرئيس التونسي المؤقت، رسالة بكلمات مؤثرة من القلب خلال تشييع جنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

وقال «الناصر»: «أيها العزيز الباجي عرفنا فيك الحماس في خدمة الوطن والتفاني في خدمة الشعب، وعرفنا فيك التعلق بمبدأ وحدة الصف الوطني والسعي إلى التوافق حول مصالح البلاد العليا».

وتابع الرئيس التونسي المؤقت كلمته: «اليوم وأنت تلبي نداء ربك نحن عاجزون علي توديعك، يا رفيق دربي سوف نواصل مسيرنا لبناء دولة وطنية ديمقراطية علي أساس علوية القانون ونجاح المؤسسات وتعزيز المكاسب وتجسيد المطامح المشروعة للوطن».

واستكمل: «يا رفيق دربي نحن عاجزون على توديعك، وغيابك ألم وخسارة للوطن، يا رفيق دربي انك لا تغادرنا سوف تبقى معنا، رمزا وقدوة ومثالا، والله أكبر الله أكبر الله أكبر».

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