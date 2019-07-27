فى أسبوع الدمج الثقافى.. قصور الثقافة تستضيف أطفال مصر

فى ثانى أيام أسبوع "الدمج الثقافي" لأطفال مصر المرحلة الأولى لمحافظة أسوان "أسوان .. أبو سمبل السياحية .. نصر النوبة" والقاهرة، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة لدمجهم فى مهارات وأنشطة فنية وثقافية وجولات ميدانية.



تهدف هذه الأنشطة تثقيفهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتنشئتهم على التمسك بهويتهم الوطنية وتأصيل حب الوطن والانتماء، والعمل من أجل الرقي والتقدم وخلق جيل مثقف واعٍ.



تضمنت الجولات الميدانية زيارة لمتحف الزراعة والرى بمركز الطفل للحضارة والإبداع لتعريف الأطفال على نشأة الزراعة واستصلاح الأراضى الزراعية لدى المصرى القديم من خلال عرض فيلم وثائقي يعرض الآلات المستخدمة فى الزراعة والرى وأدوات البناء، بالإضافة لشرح العلاقة الوثيقة بين نهر النيل والزراعة واعتمادها على الفيضان فى تقسيم العام لثلاث مواسم وهى الحرث والبذر والحصاد وكيفية تخزين المحاصيل الزراعية.



وفى ختام الجولة أقيمت ورشة فنون تشكيلية من وحى الزيارة حيث نفذت الفنانة أميرة سعد لوحة مقاس متر باستخدام الأصباغ المائية والكلور تمثل فصول السنة الزراعية القديمة، كما نفذت ورشة للرسم بالكلور على أوراق الكانسون الملون تحت إشراف نجوى ابراهيم، كما نفذ الفنان مصطفى إسماعيل ورشة طباعة بالاستنسل وبصمات ملامس أوراق الشجر باستخدام ألوان مائية على أوراق الكانسون لتوضح للأطفال تأثير الخامات والملامس المختلفة فى تميز الأعمال الفنية، بالإضافة لعمل جدارية لمنظر طبيعى من أسوان باستخدام تقنية الفسيفساء لأوراق الكانسون الملون تحت إشراف الفنانة فاطمة التمساح، بجانب ورشة أخرى بعنوان "أبيض وأسود" لدمج الحضارة الفرعونية بالفن النوبى من خلال لوحات فنية تعكس انطباع الأطفال عن الزيارة والجولات.