لن تصدق ما وجدوه.. أطباء يعثرون على كنز ثمين في معدة فتاة .. صور

عثر الأطباء على مواد معدنية ومجوهرات يصل سعرها إلى ثروة ضخمة، في معدة مريضة هندية خلال إجراء عملية جراحية.



وانتقلت المريضة الهندية روني خاتون صاحبة الـ 26 عاما، إلى المستشفى بعد شكوتها من أنها تعاني من آلام مستمرة في البطن، وقئ مستمر بعد تناولها الطعام بأي كمية، وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية.



وأجرى الاطباء الفحوصات اللازمة والتي كشفت عن وجود كميات ضخمة من المعادن في معدتها، فقام الأطباء بمستشفى رامبورات الحكومي في الهند بتحديد موعد عاجل للعملية الجراحية.



وأجرى الأطباء العملية الجراحية لها بنجاح، وعثروا في معدتها على 69 سلسلة، و80 حلق، و90 قطعة معدنية، و11 حلق للأنف، و8 أقفال، و4 مفاتيح، وعملتان فضيتان وخمس خلاخيل، ومعظم هذه المواد مصنوعة من النحاس، والنحاس الأصفر، والغالبية العظمى من الذهب وقدر وزنها بـ 1.6 كجم، وتعادل هذه المجوهرات مبلغ 65 ألف دولار.



وقال الدكتور سيدهارثا بيسواس، رئيس قسم الجراحة، إن المريضة دخلت المستشفى في 16 يوليو وكانت ضعيفة جدا وحالتها الصحية متدهورة لدرجة دعمها بخمس زجاجات من الدم".



واستمرت العملية لمدة ساعة و15 دقيقة، ونجح الأطباء في إزالة الجزء الكبير من المعادن والمجوهرات من بطنها، واستقرت حالتها ببطء على مدار أسبوع بعد إجراء العملية.



فيما قالت والدتها أنها لاحظت بالفعل اختفاء الحلي والمجوهرات من المنزل، ولكن لم يكن لديها أدنى فكرة أن ابنتها تبتلعها، وقالت المريضة إنها أكلت باقي المجوهرات من متجر أخيها.