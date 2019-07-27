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حوادث

تحرير 784 مخالفة مرورية وسحب 15 دراجة فى حملة بالقليوبية

السبت 27/يوليه/2019 - 02:05 م
حملات مرورية
حملات مرورية
إبراهيم الهوارى
شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت عن تحرير 784 مخالفة مرورية.

وكانت توجيهات اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية لمدير إدارة المرور القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة، فقامت حملة استهدفت طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي والطريق الدائري وأسفرت الحملة عن تحرير 784 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية و66 مخالفة انتظار خاطئ، و88 حالة تصالح فوري وسحب 15 دراجة نارية، وتحصيل مبلغ 13200 جنيه.

فيما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 26 رخصة، و20 تصالح وتحصيل 4200 جنيه غرامة، فضلا عن ضبط 41 مخالفة مرافق عبارة عن (10 بائعين متجولين – 25 إزالة فورية – 6 فرش مؤقت) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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