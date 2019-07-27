ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

56 متقدما للحصول على 6 أكشاك بمدينة موط بالوادى الجديد

السبت 27/يوليه/2019 - 02:00 م
صدى البلد
منصور ابو العلمين
أعلن كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادى الجديد، أنه تم إجراء القرعة العلنية للمتقدمين للحصول على أكشاك خشبية بالممشى السياحى بمدينة موط، لافتا إلى أن القرعة تم اجراؤها بقاعة الدكتور سيد سيف بالمجلس القديم.

واضاف ابراهيم فى تصريح له، أن عدد المتقدمين للحصول على أكشاك بالممشى السياحي بمدينة موط بلغ ( 56 )، وعدد الأكشاك التي تم إجراء القرعة عليها هو ( 6 ) أكشاك وسوف يتم تسليم الأكشاك لمن رست عليهم القرعة العلنية قريبا.

وأشار رئيس المركز إلى أن هناك توجيهات من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بتنفيذ مشروع الممشى السياحي بكافة القرى والمدن وذلك لخلق متنفس للمواطنين ، بالاضافة الى توفير فرص عمل للشباب.

ترشيحاتنا

الكويت تعلن موعد عيد الأضحى.. تفاصيل

شاهد.. كيف يقضى محمد صلاح إجازته

تشييع جنازة الرئيس التونسي الراحل في حضور عدد من قادة الدول

شاهد .. الديدان تجتاح بعض مناطق السعودية

أنتِ وقحة..ماريتا عاصي الحلاني تسب أحد متابعيها عبر إنستجرام

انخفاض أسعار 4 سلع أساسية .. يتصدر نشرة صباح البلد ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور محمد رمضان ومنة فضالي.. بوسي تشعل الساحل الشمالي بـ 3 حفلات ..صور

500 شاب يشاركون فى مهرجان أسلوب حياة بدمنهور.. صور

مدفن الرئيس التونسي السبسي.. حكاية مقبرة الجلاز مثوى عظماء بلاد الياسمين