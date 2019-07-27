56 متقدما للحصول على 6 أكشاك بمدينة موط بالوادى الجديد

أعلن كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادى الجديد، أنه تم إجراء القرعة العلنية للمتقدمين للحصول على أكشاك خشبية بالممشى السياحى بمدينة موط، لافتا إلى أن القرعة تم اجراؤها بقاعة الدكتور سيد سيف بالمجلس القديم.



واضاف ابراهيم فى تصريح له، أن عدد المتقدمين للحصول على أكشاك بالممشى السياحي بمدينة موط بلغ ( 56 )، وعدد الأكشاك التي تم إجراء القرعة عليها هو ( 6 ) أكشاك وسوف يتم تسليم الأكشاك لمن رست عليهم القرعة العلنية قريبا.



وأشار رئيس المركز إلى أن هناك توجيهات من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بتنفيذ مشروع الممشى السياحي بكافة القرى والمدن وذلك لخلق متنفس للمواطنين ، بالاضافة الى توفير فرص عمل للشباب.