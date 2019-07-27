تجار دين.. حقوق إنسان البرلمان معلقة على تصريحات إخواني انقلب على التنظيم

قال النائب على عبد الونيس، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الفيديو المسرب لإخواني ينقلب على التنظيم وهو يقول: "ضحكوا على المصريين 80 سنة باسم الدين"، يؤكد أننا أمام منظمة إرهابية واضحة المعالم و تجار دين يسعون لمصالحهم الشخصية.





وأشار عبد الونيس فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن جميع الأديان السماوية تحث على السماحة والمحبة، والإسلام مكمل للأديان، مؤكدا أن الأزهر يعتبر منارة الإسلام، كما أن جميع العلماء لم يقروا الإرهاب والكذب.





وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن جماعة الإخوان الإرهابية باحثة عن الحكم والوصول إلى السلطة حتى لو على حساب إراقة الدماء ، قائلا:"عمر الدم ما كان حلال: ، مشيرا إلى أن هذه الجماعة الإرهابية دمرت دول.





هذا وقد تداولت عدد من وسائل الإعلام فيديوهات وتسريبات عن شباب الجماعة تكشف الصراع الداخلي بين قيادات الجماعة في تركيا.





حيث شن محمد عبدالله المشهور بالدفاع عن جماعة الإخوان الإرهابية من خلال «دكان العقل»، التي أطلقها على السوشيال ميديا، ويحتفظ أرشيف جوجل بصورة له مع خيرت الشاطر وصفوت حجازي وغيرهم من أعضاء مكتب الإرشاد في مصر هجوما حادا على جماعة الإخوان في مقطع فيديو تداوله رواد السوشيال ميديا.



