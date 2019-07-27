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محافظات

تكريم أوائل الشهادات الثانوية والدبلومات والإعدادية والأزهرية والتربية الخاصة بالإسماعيلية

السبت 27/يوليه/2019 - 02:12 م
صدى البلد
انجي هيبة
شهد اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية الاحتفالية الكبيرة التى نظمتها المحافظة بمدرسة تكنولوجيا المعلومات بحى الشيخ زايد لتكريم أوائل الشهادات العامة لهذا العام والتي شملت تكريم عدد 101 طالب وطالبة من حملة الشهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية والتربية الخاصة.

رافقه في الاحتفالية المهندس أحمد عصام نائب المحافظ والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم والدكتور أكرم حسن مدير عام الادارة المركزية للتعليم الثانوى بالوزارة والدكتور خالد قبيص وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وفضيلة الشيخ وحيد عايش وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالاسماعيلية والمهندس أحمد المصرى رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة نقيب المهندسن .

وفى كلمته التى ألقاها محافظ الاسماعيلية خلال مراسم الاحتفال أعلن المحافظ أنه تم التنسيق مع الجامعة الألمانية هذا العام وتوفير عدد 15 منحة علمية مجانية للطلاب أوائل الثانوية العامة لهذا العام للالتحاق بالجامعة مجانا مع توفير كافة سبل الدعم اللازم لهم تشجيعا وتحفيزا لهؤلاء الطلاب على تحقيق المزيد من التفوق .

كما أعرب المحافظ عن بالغ سعادته بتكريم المتفوقين علميا من أبناء الاسماعيلية مؤكدا لهم جميعا على ان هذا النجاح هو بداية المشوار نحو تحقيق آمالهم وطموحاتهم فى بناء المستقبل ومناشدا لهم الحفاظ على هذا التفوق والاستمرار فى النجاح والتقدم باعتبار أنهم أمل مصر وقادتها فى المستقبل وصانعى تاريخ هذا البلد .

كما أشاد المحافظ بدور القائمين على العملية التعليمية والأساتذة والمدرسين وكل من يعمل بقطاع التربية والتعليم لمجهوداتهم واسهاماتهم فى هذا التفوق والنجاح.

وأشاد المحافظ بدور أسر وأولياء أمور الطلاب المتفوقين تقديرا وعرفانا بالجميل لدور الأسرة ودعمها واسهاماتها فى نجاح وتفوق أبنائها وصناعة جيل جديد لقادة مستقبل مصر .
تكريم أوائل الشهادات الثانوية والدبلومات والإعدادية والأزهرية والتربية الخاصة بالإسماعيلية
تكريم أوائل الشهادات الثانوية والدبلومات والإعدادية والأزهرية والتربية الخاصة بالإسماعيلية

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