يوفر 3000 فرصة عمل.. افتتاح ملتقى توظيف بالغردقة



تذليل أي عقبات أمام المتقدمين لفرص العمل

تسجيل بيانات المتقدمين بقاعدة بيانات الوزارة

الحد الأدني للأجر 2000 جنيه



وحقق الملتقى الذي يقام بالتعاون بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية ، حضورًا منذ الساعات الأولى لافتتاحه ويستمر يومين ويبدأ من العاشرة صباحا حتي السادسة مساءً، ويطرح فرص عمل تشمل قطاعات الخدمات السياحية والفندقية، وتجارة التجزئة والجملة والخدمات التعليمية والخدمات الطبية والخدمات الهندسية والخدمات اللوجستية، وتتنوع نوعية هذه الفرص بين المهن الفنية والمهنية وتتدرج إلى المهن الإدارية وحاملي المؤهلات العليا.



وقامت وزارة القوي العاملة ومحافظ البحر الأحمر، بتفقد عملية تقديم الشباب على فرص العمل المتاحة بالملتقى، ووجهت الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالبحر الأحمر أحمد نصر، بضرورة متابعة نتائج الملتقى، وأوضاع المتقدمين لفرص العمل وتذليل كافة العقبات التى تحول دون حصولهم عليها ، وتوفير كل سبل الراحة والمناخ الجيد في العمل للعارضين، مؤكدًا حرص الوزارة على مساعدتهم، وحل أية مشكلة تقابل الشباب فى توفير فرصة عمل.



وأكدت أهمية أن لا يقل الحد الأدنى للأجور عن 2000 جنيه ، وفقا لما قرره الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاملين بالدولة، باعتباره الحد الذي يكفل الحياة الكريمة، وضمان الحفاظ على متطلبات العيش لدى العاملين، مشددا علي أن الوزارة بمديرياتها علي مستوي المحافظات تتابع هذا الحد الأدنى للأجور.



كما وجهت الوزارة -أيضا- مدير المديرية بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمتقدمين للملتقى لحصرهم ومعرفة من تم تعيينه فعلًا ومن لم يتم تعيينه لبحث الآلية الخاصة بتعيينهم بما يتلائم مع مؤهلاتهم والوظائف المطلوبة في سوق العمل، مضيفًا أن دورنا المنوط بنا القيام به هو زيادة الوعي والفهم اللازمين لدى الشباب، بمتطلبات سوق العمل.



وأوضحت القوي العاملة أنها عقدت 25 ملتقى توظيف حتى الآن من مايو 2016 حتى أبريل 2019 حققت ما يقرب من 235 ألف فرصة عمل بنسبة حضور تتراوح بين 70% إلى 85%، وتتم متابعة هذه الفرص من خلال مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات على مدى 3 أشهر للتحقق من استمرار العمالة في الأماكن التي تم تشغليهم بها من خلال استمارة (1) تأمينات اجتماعية، فضلا عن تسجيل بيانات الشباب المتقدم لهذه الملتقيات بقاعدة بيانات الوزارة، حتى نتمكن من توفير وظائف لمن لم يستطع الحصول على وظيفة من خلال هذه الملتقيات .



ودعت الوزارة، الشباب إلى الإقبال على ملتقيات التوظيف والتشغيل، وتغيير ثقافة العمل بالقطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا القطاع شريك أساسي ورئيسي للدولة ، حيث يمثل 85% من الاقتصاد المصري، ويعطي العاملين جميع حقوقهم من تأمين طبي واجتماعي، فضلًا عن توفير بعض الشركات لوسائل مواصلات.



وتابعت: أن المشروعات القومية والمدن الجديدة التي تقيمها الدولة المصرية علي أرض مصر، بجانب ملتقيات التوظيف أدت لانخفاض نسبة البطالة بصورة ملحوظة وصلت خلال الربع الأول من العام الجاري إلي 8.1% مشيرا إلى أن الدولة في إطار خطتها للتنمية المستدامة 2030 تهدف إلى معدل انخفاض البطالة في حدود 1.5 سنويًا، وفتح جميع المحاور والمجالات التي تستهدف خفض نسبة البطالة، من ملتقيات توظيف تعقدها الوزارة، فضلًا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وقالت الوزارة : إن الملتقي يتواجد به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذى يوفر خدمات التمويل لرواد الأعمال وللمشروعات القائمة ، فضلا عن الخدمات غير التمويلية مثل: التدريب ودراسات الجدوى، وكذا يتواجد المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" والذي يدعم رواد الأعمال.



وأبدت وزارة القوي العاملة موافقته على إمداد الجهاز بأوائل خريجي مراكز التدريب التابعة للوزارة لعمل مشروعات خاصة بهم، وذلك لتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة لشباب مصر، وبما تفتحه هذه المشروعات من آفاق جديدة لراغبي العمل.





افتتحت وزارة القوى العاملة، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وممثلين عن وزارة الشباب والرياضة ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم السبت، بالصالة الدولية المغطاة في مدينة الغردقة فعاليات ملتقى توظيف للشباب يوفر 3 آلاف فرصة عمل للذكور والإناث، مقدمة من 70 شركة وفندقًا ومنشأة سياحية من داخل المحافظة ومن جميع محافظات الجمهورية، في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة".