برلمانى: اكتشاف الحقول البترولية يوفر مئات من فرص العمل

أشاد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بجهود الدولة لتحقيق مزيد من الاكتشافات الهامة في مجال الغاز الطبيعي، لدعم إنتاج الغاز الطبيعى وتعويض تناقص إنتاج الآبار التي قرب انتهاء عمرها الافتراضي، والحفاظ على الطاقة الإنتاجية للحقول، وآخرها اكتشاف حقل بدلتا النيل ينتج 20 مليون قدم مكعب يوميا.



وأكد زين الدين فى بيان صحفى له أن اكتشاف المزيد من الحقول يساعد في التنمية المستدامة في المنطقة المحيطة للاكتشاف، يوفر المئات من فرص العمل، والتي يجب تكريسها لأبناء هذه المناطق.



كما أوضح أن هذا الاكتشاف سيساهم فى توفير فرص عمل لأبناء المناطق التي تمت إقامة مصانع إسالة بها.



وأضاف النائب إن هذه الاكتشافات تعكس اهتمام مصر بقطاع الطاقة، وتبشر بمستقبل مشرق قريب، تصبح مصر فيه قوة هائلة في مجال تصدير الطاقة بالمنطقة والعالم، خاصة مع اهتمامها بإعادة تصنيعه مرة أخرى عبر المصانع المخصصة لإسالة الغاز الطبيعي بمصر وتصديره للخارج.

