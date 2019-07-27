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رياضة

برشلونة يهزم إنييستا ورفاقه بثنائية وديا

السبت 27/يوليه/2019 - 02:13 م
إنييستا - بوسكيتس
إنييستا - بوسكيتس
إسراء أشرف
تمكن فريق برشلونة الإسباني، من هزيمة فيسيل كوبي الياباني بقيادة أندريس إنييستا نجم البارسا السابق، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن تحضيرات البلوجرانا للموسم الجديد.

واستطاع اللاعب الشاب كارليس بيريز، نجم برشلونة، من تسجيل هدفي اللقاء في الدقيقتين 59 و86.

وشهدت مباراة برشلونة وفيسيل كوبي مشاركة ثلاثي برشلونة السابقين، إنييستا وسيرجي سامبر، بالإضافة إلى وديفيد فيا نجوم الفريق الياباني الحاليين.

ويستعد البارسا لمواجهة آرسنال الإنجليزي يوم الأحد المقبل، في بطولة كأس جوان غامبر، وهي البطولة الودية التي ينظمها النادي الكتالوني، بداية كل موسم على شرف مؤسس النادي السويسري، خوان هانز غامبر.
برشلونة يهزم إنييستا ورفاقه بثنائية وديا
برشلونة يهزم إنييستا ورفاقه بثنائية وديا
برشلونة يهزم إنييستا ورفاقه بثنائية وديا
برشلونة يهزم إنييستا ورفاقه بثنائية وديا
برشلونة يهزم إنييستا ورفاقه بثنائية وديا

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