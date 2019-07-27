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رياضة

اتحاد الفروسية يشكر وزارتي الرياضة الزراعة بعد حل أزمة الحجر البيطري

السبت 27/يوليه/2019 - 02:45 م
هشام حطب
هشام حطب
منتصر الرفاعى
وجه مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، الشكر لوزارة الرياضة على مجهوداتها لإنهاء أزمة الحجر البيطري على الجياد التي يستخدمها فرسان مصر في المنافسات الدولية، والاتصالات التي تمت مع وزارة الزراعة للتوصل لحل بتخفيض مدة الحجر البيطري على الجياد لتصبح 40 يوما بدلا من 80 يوما.

جاء ذلك خلال جلسة عقدت بين المهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية ورئيس اللجنة الأولمبية والدكتور عبدالحكيم محمود علي رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة وتم خلالها وضع جميع الحلول التي تم الاتفاق عليها لتنفيذها.

كان فرسان مصر يواجهون أزمات في الحجر البيطري يتسبب في أزمات تؤثر على مشاركتهم في البطولات الدولية، حتى نجحت الاتصالات الأخيرة للتوصل لحلول، خاصة أن هناك العديد من البطولات الدولية في الفترة القادمة والتي تحتاج لسرعة إنهاء الإجراءات.

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