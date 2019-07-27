بعد عودتها من اليونان.. رانيا يوسف: بجد مصر أم الدنيا

عادت الفنانة رانيا يوسف، إلى مصر بعد قضائها إجازة قصيرة فى اليونان مع بناتها "ياسمين ونانسى"، وتوجهت رانيا الى إحدى المناطق الساحلية.



وعلقت رانيا يوسف، على صورة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام قائلة: "حتى لو لفيت الدنيا كلها .. مافيش أحلى من قعدة بحر بلدي و الرمل الجميل.. بجد مصر أم الدنيا".



يذكر أن رانيا يوسف انتهت مؤخرا من تصوير دورها فى مسلسل "مملكة ابليس" والذى يشاركها البطولة فيه غادة عادل وتأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى.



كما تنتظر رانيا يوسف عرض فيلمى "عش الدبابير" و"دماغ شيطان"، حيث تامل أن يحققا نجاحا كبيرا فى السينما بعد غياب عنها.



