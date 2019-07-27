ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد عودتها من اليونان.. رانيا يوسف: بجد مصر أم الدنيا

السبت 27/يوليه/2019 - 02:24 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
أحمد إبراهيم
عادت الفنانة رانيا يوسف، إلى مصر بعد قضائها إجازة قصيرة فى اليونان مع بناتها "ياسمين ونانسى"، وتوجهت رانيا الى إحدى المناطق الساحلية.

وعلقت رانيا يوسف، على صورة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام قائلة: "حتى لو لفيت الدنيا كلها .. مافيش أحلى من قعدة بحر بلدي و الرمل الجميل.. بجد مصر أم الدنيا".

يذكر أن رانيا يوسف انتهت مؤخرا من تصوير دورها فى مسلسل "مملكة ابليس" والذى يشاركها البطولة فيه غادة عادل وتأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى.

كما تنتظر رانيا يوسف عرض فيلمى "عش الدبابير" و"دماغ شيطان"، حيث تامل أن يحققا نجاحا كبيرا فى السينما بعد غياب عنها.

ترشيحاتنا

بعد الجريمة الأخلاقية والترحيل من الإمارات.. شاهد: أول تعليق من مريم حسين

التحصيل خلال أيام .. احسب قيمة فاتورة الكهرباء بعد الزيادة

ابنة فيفى عبده تحتفل بعيد ميلادها فى الساحل الشمالى.. فيديو

حزن وبكاء أثناء تشييع جنازة الرئيس التونسي الراحل ..فيديو

بطلوا سفالة وقلة أدب .. ريهام سعيد توجه رسالة إلى المشككين في مرضها .. فيديو

من وردة وصباح إلى فاروق الفيشاوي وهياتم: أغرب وصايا النجوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور محمد رمضان ومنة فضالي.. بوسي تشعل الساحل الشمالي بـ 3 حفلات ..صور

500 شاب يشاركون فى مهرجان أسلوب حياة بدمنهور.. صور

مدفن الرئيس التونسي السبسي.. حكاية مقبرة الجلاز مثوى عظماء بلاد الياسمين