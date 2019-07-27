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#ماذا_تعنى_لك_فلسطين يتصدر تويتر.. تعرف على التفاصيل

السبت 27/يوليه/2019 - 02:04 م
صدى البلد
القسم الميدانى
تصدر #ماذا_تعنى_لك_فلسطين موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صباح اليوم، وتضامن معه عدد كبير من النشطاء متعاطفين مع القضية الفلسطينية.

وجاءت التغريدات كالآتى:

ماذا_تعنى_لك_فلسطين
اللهم حرر المسجد الاقصى و انصر اخواننا

ماذا_تعنى_لك_فلسطين
اولى القبلتين و اخر الحرمين

ماذا_تعنى_لك_فلسطين
فلسطين يعنى العروبة و النخوة و الرجولة

ماذا_تعنى_لك_فلسطين
فلسطين ارض الكرامة

ماذا_تعنى_لك_فلسطين
سأتى يوم و ندخل الاقصى و نصلى فيه

ورأى عدد من رواد "تويتر" أن فلسطين قلب العروبة النابض، ونبض الأمة العربية، فيما أكد آخرون أن تحرير فلسطين بمثابة إنهاء جميع أزمات المنطقة العربية.

ويذكر أن فلسطين وقعت تحت الانتداب البريطانيّ عام 1917م، وذلك بعد هزيمة الدولة العثمانيّة أمام القوات البريطانية في الحرب العالمية الأولى، وقد استمرَّ هذا الانتداب حتى عام 1948م، حيث أنهت بريطانيا انتدابها؛ بهدف التمهيد لليهود؛ من أجل إنشاء دولة خاصّة بهم، وهي دولة إسرائيل.

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