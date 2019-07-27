ماذا_تعنى_لك_فلسطين يتصدر تويتر.. تعرف على التفاصيل

تصدر #ماذا_تعنى_لك_فلسطين موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صباح اليوم، وتضامن معه عدد كبير من النشطاء متعاطفين مع القضية الفلسطينية.





وجاءت التغريدات كالآتى:ماذا_تعنى_لك_فلسطيناللهم حرر المسجد الاقصى و انصر اخوانناماذا_تعنى_لك_فلسطيناولى القبلتين و اخر الحرمينماذا_تعنى_لك_فلسطينفلسطين يعنى العروبة و النخوة و الرجولةماذا_تعنى_لك_فلسطينفلسطين ارض الكرامةماذا_تعنى_لك_فلسطينسأتى يوم و ندخل الاقصى و نصلى فيهورأى عدد من رواد "تويتر" أن فلسطين قلب العروبة النابض، ونبض الأمة العربية، فيما أكد آخرون أن تحرير فلسطين بمثابة إنهاء جميع أزمات المنطقة العربية.ويذكر أن فلسطين وقعت تحت الانتداب البريطانيّ عام 1917م، وذلك بعد هزيمة الدولة العثمانيّة أمام القوات البريطانية في الحرب العالمية الأولى، وقد استمرَّ هذا الانتداب حتى عام 1948م، حيث أنهت بريطانيا انتدابها؛ بهدف التمهيد لليهود؛ من أجل إنشاء دولة خاصّة بهم، وهي دولة إسرائيل.