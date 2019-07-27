انتهاء امتحانات اليوم الأول من الدور الثاني لطلاب المدارس الثانوية الفنية بسيناء

انتهت امتحانات طلاب الدبلومات الفنية ممن لهم دور الثاني بالمدارس الثانوية الفنية على مستوى محافظة شمال سيناء للعام الدراسي الجاري 2018-2019م، اليوم السبت.



وأعلنت المهندسة ليلى مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن الامتحانات انتظمت في اللجان بحضور الطلاب، مشيرة إلى تشكيل غرفة عمليات في ديوان عام المديرية لمتابعة أعمال الامتحانات على مستوى المحافظة.



وأشارت الى أن نسبة النجاح فى الدور الأول بلغت 87% فى التعليم الصناعى، و75% فى التعليم التجاري، و46% الزراعي، و59% في التعليم الفندقي.. وأن نحو 800 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثاني.



وقد انتشرت قوات الأمن حول اللجان للعمل على تأمينها من الخارج وأداء الطلاب لامتحاناتهم في جو آمن ومستقر.

