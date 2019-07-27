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تعليم

جامعة الإسكندرية تستقبل وفدا من جامعة إنجامينا التشادية.. صور

السبت 27/يوليه/2019 - 02:26 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
استقبل الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، 5 من أساتذة جامعة إنجامينا، بجمهورية تشاد، والذين قدموا للحصول على مجموعة من الدورات التدريبية فى مجال إدارة المؤسسات وإعداد المشاريع البحثية، والتخطيط الإستراتيجي، وذلك بمركز تنمية القدرات لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لمدة أسبوع.

ضم الوفد كل من الدكتور أحمد زين جمعة، مدير البحث والتعاون بجامعة إنجامينا، بجمهورية تشاد، يرافقه الدكتور عبد الهادى أحمد، المدير الأكاديمي، والدكتور حسن بوبا جمعة، عميد كلية التربية، والدكتور محمد عمر، مسئول الدراسات العليا بكلية التربية، والدكتور محمد بشر الكاتب، نائب عميد كلية الاقتصاد.

وأكد "الكردي"، خلال الزيارة على ترحيب الجامعة باستقبال الأشقاء من كافة الدول الأفريقية، والمساهمة فى رفع قدراتهم، وتقديم الدعم الأكاديمي والمهني اللازم لهم للقيام برسالتهم العلمية داخل أوطانهم، من خلال المراكز المتخصصة بجامعة الإسكندرية.

ورحب "الكردي"، بتقديم الدعم لأعضاء هيئة التدريس بجامعة انجامينا للنشر بالمجلات العلمية المتخصصة لجامعة الاسكندرية، واقترح زيارة كليتى التربية، والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، للتعاون في مجال الإشراف المشترك على الرسائل العلمية.

حضر اللقاء الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مختار يوسف، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبراهيم رحاب، مستشار رئيس الجامعة للشئون الأفريقية، والدكتور عبد العزيز عمارة، المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
جامعة الإسكندرية تستقبل وفدا من جامعة إنجامينا التشادية.. صور
جامعة الإسكندرية تستقبل وفدا من جامعة إنجامينا التشادية.. صور
جامعة الإسكندرية تستقبل وفدا من جامعة إنجامينا التشادية.. صور
جامعة الإسكندرية تستقبل وفدا من جامعة إنجامينا التشادية.. صور

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