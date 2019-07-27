رسميا.. لاعب ريال مدريد ينتقل للدوري الإنجليزي





ورحب فريق الذئاب بالشاب الإسباني عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر قائلًا: "نعلن أول تعاقداتنا هذا الصيف.. مرحبا فاييخو".



وأشارت تقارير صحفية، إلى أن التعاقد مع البرازيلي إيدير ميليتاو من بورتو، صعب من مهمة استمرار فاييخو مع ريال مدريد.



وشارك فاييخو صاحب الـ 22 عامًا، في 7 مباريات بقميص الميرنجي خلال الموسم المنقضي، بسبب كثرة الإصابات.





أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم السبت، رحيل لاعبه خيسوس فاييخو، إلى صفوف فريق ولفرهامبتون الإنجليزي، خلال هذا الصيف.وقال ريال مدريد في بيان رسمي عبر موقع الإلكتروني، إن فاييخو انتقل إلى صفوف ولفرهامبتون على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.