دعاهم لاحترام المنافس.. تفاصيل جلسة لاسارتي مع لاعبي الأهلي قبل قمة الزمالك

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي ، جلسة مع لاعبيه خلال الساعات القليلة الماضية قبل مواجهة القمة المقرر لها مساء غد باستاد الجيش المصري ببرج العرب في ختام مسابقة الدورى.





وطالب مارتن لاسارتي لاعبيه بغلق صفحة الاحتفالات بلقب الدورى والتركيز التام في مواجهة الزمالك بهدف تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير الحمراء.





وقال مارتن لاسارتي إنه يعرف جيدًا أهمية مباراة الزمالك بالنسبة إلى الجماهير والتاريخ ويكفي أن تلك المواجهات هي سبب رئيسي لشهرة ونجومية البرتغالي مانويل جوزيه في مصر بجانب بطولاته وتاريخه مع القلعة الحمراء.





وطالب مارتن لاسارتي لاعبيه بالتركيز التام وعدم الانسياق وراء بعض التقارير الصحفية والإعلامية التي تشير إلى وجود حالة من التفكك لدى المنافس بعد خسارة لقب الدوري ومشاحنات وأزمات وغيرها.





وأضاف مارتن لاسارتي أن لا يركز سوي مع فريقه ويجب ان يكونوا كذلك فالزمالك كان منافسًا علي لقب الدورى حتي الرمق الأخير ويجب إحترامه وهي أولي خطوات الفوز.



