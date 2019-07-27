سامسونج تحدث نظام تشغيل هاتف جالاكسي أيه 50 الذكي

أطلقت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، تحديثا لنظام تشغيل هاتف "جالاكسي أيه 50" الذكي، يقدم عددا من المميزات؛ في مقدمتها تحديث شهر يوليو الأمني وتحسين تطبيق الكاميرا الرقمية للهاتف.



كما يتضمن التحديث، الذي يبلغ حجمه نحو 190 ميجا بايت، تحسين الاتصالات اللاسلكية وثباتها عبر "واي فاي"، بالإضافة إلى تحسين استقرار النظام بشكل عام.