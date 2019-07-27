ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سامسونج تحدث نظام تشغيل هاتف جالاكسي أيه 50 الذكي

السبت 27/يوليه/2019 - 02:47 م
هاتف جالاكسي أيه
هاتف جالاكسي أيه 50
أ ش أ
أطلقت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، تحديثا لنظام تشغيل هاتف "جالاكسي أيه 50" الذكي، يقدم عددا من المميزات؛ في مقدمتها تحديث شهر يوليو الأمني وتحسين تطبيق الكاميرا الرقمية للهاتف.

كما يتضمن التحديث، الذي يبلغ حجمه نحو 190 ميجا بايت، تحسين الاتصالات اللاسلكية وثباتها عبر "واي فاي"، بالإضافة إلى تحسين استقرار النظام بشكل عام.

ترشيحاتنا

فيديو جراف| صراع الميركاتو الصيفي يشتعل.. أبرز صفقات الأهلى والزمالك وبيراميدز 2019

كنت في شبابي سيئ الخلق وتبت فهل أرى عملي في ابنتي؟.. علي جمعة يرد

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر لكرة اليد أمام فرنسا في نصف نهائي كأس العالم للشباب

قانون المرور الجديد يزف بشرى سارة لأصحاب السيارات المتهالكة

إنجاز تاريخي ينتظر علي معلول أمام الزمالك في الدوري

رسميا.. إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2019 غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور محمد رمضان ومنة فضالي.. بوسي تشعل الساحل الشمالي بـ 3 حفلات ..صور

500 شاب يشاركون فى مهرجان أسلوب حياة بدمنهور.. صور

مدفن الرئيس التونسي السبسي.. حكاية مقبرة الجلاز مثوى عظماء بلاد الياسمين