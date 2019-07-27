عادت لتنتقم.. ريهام سعيد لـ منتقديها: انا ست قوية وكويسة وبعمل خير كتير عشان كده ربنا شفاني ..فيديو

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، مقطع فيديو بعد إعلان شفائها من المرض الذي عانت منه خلال الفترة السابقة عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام".





وظهرت ريهام سعيد بملامح متغيرة بعد إجرائها عدة عمليات، وكتبت "متشكرة جدا على الدعوات والناس اللى وفقت جمبى وفى ضهرى، بس انا مش قادرة امسك نفسى من الاستفزاز الرهيب من ناس قليلة اللى معتقدين انى كنت بمثل انى مريضه يا مريض يا مريض".





وأضافت ريهام سعيد "انا شيفاها سفالة وقلة ادب وقلة رحمه وقلة ذوق ،هو الشغل هيدينى اجازه عشان اتاجر بمرضى وافضل حابسه نفسى فى البيت عشان انا عملت عملية تجميل ، هل انا لميت التبرعات ولا مرتبى زاد بعد مرضى".





وأوضحت ريهام سعيد "انا ست كويسة غصب عنكو ، وربنا ابتلانى بالمرض وشفانى عشان انا ست كويسة ، انا ماطلعتيش اعيط للناس ولا قولت انا عاوزه فلوس ، ومش انا اللى صرحت انى عيان ، انا بقالى 3 شهور عيانه وكنت بنزل اشتغل عادى ودائمة قوية حتى لما دخلت السجن ، كنت قوية انا مابحبش اصعب على حد وانا ست قوية وعملت خير كتير فى حياتى ".





وتابعت ريهام سعيد "يوم الحد هتتكسف اوووى لما تشوفنى انا ودانى فضيت وومناخيرى معوجة دى عجباكو للناس اللى بتقوله تجميل وانا مصورة كل لحظه مرت بيها".





وكانت ريهام سعيد أعلنت في وقت سابق مرضها ببكتيريا في الأنف وأجرت على أثرها عملية جراحية ومنذ يومين أعلنت شفاءها بمعجزة وعودتها إلى حياتها الطبيعية.