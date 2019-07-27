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طريقة عمل المكرونة بالتونة

السبت 27/يوليه/2019 - 02:51 م
صدى البلد
ريهام قدري
تعتبر المكرونة أحد الأطباق التي يعشقها الكثيرون، وتعددت طرق عمل المكرونة ويمكن تقديمها بالتونة والزيتون على طريقة الشيف شريف.

المكونات
معكرونة بيني – 500 غرام

تونة معلب – علبتان

زيت زيتون – ملعقتان كبيرتان

زيتون أخضر كامل منزوع النواة – نصف كوب

فلفل أحمر حار مجفف ومطحون – نصف ملعقة صغيرة

حبق أخضر مفروم – ملعقة كبيرة

ثوم مهروس – فصان

صلصة طماطم – كوبان

ملح – بحسب الرغبة

فلفل أسود – بحسب الرغبة

طريقة العمل
1- في قدر على النار، اغلي كمية كافية من الماء مع القليل من الملح.
2- اسلقي المعكرونة بحسب التعليمات على العلبة.
3- في مقلاة على النار، حمي الزيت وقلي الثوم لتفوح رائحته ثم أضيفي التونة.
4- أضيفي الحبق وصلصة الطماطم. نكهي بالملح والفلفل الأسود ثم زيدي حبات الزيتون.
5- ارفعي المعكرونة عن النار واحتفظي بملعقتين كبيرتين من ماء السلق.
6- أضيفي ماء السلق إلى الصلصة ثم صفي المعكرونة وضعيها في طبق.
7- اسكبي الصلصة على الوجه وقدمي الطبق فورًا.

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