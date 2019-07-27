طريقة عمل المكرونة بالتونة

تعتبر المكرونة أحد الأطباق التي يعشقها الكثيرون، وتعددت طرق عمل المكرونة ويمكن تقديمها بالتونة والزيتون على طريقة الشيف شريف.



المكونات

معكرونة بيني – 500 غرام



تونة معلب – علبتان



زيت زيتون – ملعقتان كبيرتان



زيتون أخضر كامل منزوع النواة – نصف كوب



فلفل أحمر حار مجفف ومطحون – نصف ملعقة صغيرة



حبق أخضر مفروم – ملعقة كبيرة



ثوم مهروس – فصان



صلصة طماطم – كوبان



ملح – بحسب الرغبة



فلفل أسود – بحسب الرغبة



طريقة العمل

1- في قدر على النار، اغلي كمية كافية من الماء مع القليل من الملح.

2- اسلقي المعكرونة بحسب التعليمات على العلبة.

3- في مقلاة على النار، حمي الزيت وقلي الثوم لتفوح رائحته ثم أضيفي التونة.

4- أضيفي الحبق وصلصة الطماطم. نكهي بالملح والفلفل الأسود ثم زيدي حبات الزيتون.

5- ارفعي المعكرونة عن النار واحتفظي بملعقتين كبيرتين من ماء السلق.

6- أضيفي ماء السلق إلى الصلصة ثم صفي المعكرونة وضعيها في طبق.

7- اسكبي الصلصة على الوجه وقدمي الطبق فورًا.