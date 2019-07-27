طريقة عمل المكرونة بالتونة

تعتبر المكرونة أحد الأطباق التي يعشقها الكثيرون، وتعددت طرق عمل المكرونة ويمكن تقديمها بالتونة والزيتون على طريقة الشيف شريف.
المكونات
معكرونة بيني – 500 غرام
تونة معلب – علبتان
زيت زيتون – ملعقتان كبيرتان
زيتون أخضر كامل منزوع النواة – نصف كوب
فلفل أحمر حار مجفف ومطحون – نصف ملعقة صغيرة
حبق أخضر مفروم – ملعقة كبيرة
ثوم مهروس – فصان
صلصة طماطم – كوبان
ملح – بحسب الرغبة
فلفل أسود – بحسب الرغبة
طريقة العمل
1- في قدر على النار، اغلي كمية كافية من الماء مع القليل من الملح.
2- اسلقي المعكرونة بحسب التعليمات على العلبة.
3- في مقلاة على النار، حمي الزيت وقلي الثوم لتفوح رائحته ثم أضيفي التونة.
4- أضيفي الحبق وصلصة الطماطم. نكهي بالملح والفلفل الأسود ثم زيدي حبات الزيتون.
5- ارفعي المعكرونة عن النار واحتفظي بملعقتين كبيرتين من ماء السلق.
6- أضيفي ماء السلق إلى الصلصة ثم صفي المعكرونة وضعيها في طبق.
7- اسكبي الصلصة على الوجه وقدمي الطبق فورًا.
المكونات
معكرونة بيني – 500 غرام
تونة معلب – علبتان
زيت زيتون – ملعقتان كبيرتان
زيتون أخضر كامل منزوع النواة – نصف كوب
فلفل أحمر حار مجفف ومطحون – نصف ملعقة صغيرة
حبق أخضر مفروم – ملعقة كبيرة
ثوم مهروس – فصان
صلصة طماطم – كوبان
ملح – بحسب الرغبة
فلفل أسود – بحسب الرغبة
طريقة العمل
1- في قدر على النار، اغلي كمية كافية من الماء مع القليل من الملح.
2- اسلقي المعكرونة بحسب التعليمات على العلبة.
3- في مقلاة على النار، حمي الزيت وقلي الثوم لتفوح رائحته ثم أضيفي التونة.
4- أضيفي الحبق وصلصة الطماطم. نكهي بالملح والفلفل الأسود ثم زيدي حبات الزيتون.
5- ارفعي المعكرونة عن النار واحتفظي بملعقتين كبيرتين من ماء السلق.
6- أضيفي ماء السلق إلى الصلصة ثم صفي المعكرونة وضعيها في طبق.
7- اسكبي الصلصة على الوجه وقدمي الطبق فورًا.