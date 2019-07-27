الجنايات تستمع لمرافعة الدفاع في قضية قتل كويتي بالعجوزة

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار على الهواري، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، لدفاع 6 متهمين لاتهامهم بقتل كويتي بمنطقة العجوزة وسرقته.





وكشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول للنيابة، أن الخادمة عزيزة إمبارك محمد 32 سنة ربة منزل مكنت الذئاب البشرية "على رحيم" 30 سنة "ميكانيكي سيارات" وعبد الرحمن شعبان 19 سنة "عامل" من دخول مسكن المجنى عليه وبحوزتهما أسلحة بيضاء وأدوات لشل مقاومة وحركة المجني عليه وقاما بتقييده وطرحه أرضا واستوليا على المبالغ المالية.





وحاول المجني عليه الاستغاثة فانقض عليه المتهمان كاتمين أنفاسه بقصد إزهاق روحه ليتمكنا من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات حيث تواجد باقي المتهمين بمحيط العقار محل الواقعة لحين اتمام المخطط الإجرامي .



