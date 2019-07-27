انخفاض عدد العاطلين في البرتغال لأدنى مستوى منذ 27 عاما

انخفض عدد العاطلين عن العمل في البرتغال إلى أقل مستوى له منذ أكثر من ربع قرن ، إذ بلغ عدد الباحثين عن عمل في مراكز التوظيف في البرتغال أقل من 300 ألف في يونيو الماضي وذلك للمرة الأولى في غضون 27 عاما.



وأظهرت الأرقام الصادرة عن وزارة العمل، أن عدد الساعين للحصول على وظيفة والمسجلين في مراكز التوظيف في يونيو 2019 انخفض بنسبة 3ر10 % على أساس سنوي و3ر2 % على أساس شهري إلى 298 ألفا و200 شخص.



وأفادت الأرقام، وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز)، بأن أقل عدد من العاطلين سجل حتى الآن كان في ديسمبر عام 1991 وهو 296 ألفا و 600 مواطن.