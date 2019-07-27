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رياضة

باليه الشمس يطير إلى قبرص غدا بفرمان من مجلس أبوزيد

السبت 27/يوليه/2019 - 02:50 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
تغادر فجر غد الأحد بعثة فريق الباليه الكلاسيكي بنادي الشمس متجهة إلى دولة قبرص وذلك للمشاركة في مهرجان شمال قبرص بمدينة "ليماسول" أحد أشهر المدن السياحية.

وتضم بعثة البالية الشمساوي خمسة عشر لاعبا بجانب مدربين الفريق حيث ينطلق المهرجان في التاسع والعشرون من يوليو الجاري حتى الثامن من أغسطس المقبل.

وتأتي عودة البالية للمشاركة من جديد في المهرجانات العالمية لأول مرة في عهد المجلس الحالي برئاسة الصحفي الإعلامي أسامة أبوزيد بعد تسع سنوات من التوقف، حيث يولي مجلس إدارة النادي اهتماما كبيرا بتطوير القطاع وعودته لسابق عهده.

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