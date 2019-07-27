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ثقافة

مغامرة صدى البلد فوق سور مجرى العيون.. كاميرا الموقع تتبع مسار المياه من فم الخليج إلى القلعة.. وباحث يكشف سر ضخامة البناء

السبت 27/يوليه/2019 - 11:50 م
صدى البلد
علاء المنياوي
قامت كاميرا موقع صدي البلد بمغامرة مثيرة أعلي سور مجري العيون الأثري،حيث تتبعت مسار الماء الذي تم لأجله السور قبل مئات السنين.

السور عبارة عن قناطر مياه وأنشأها السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي،ثم جدده السلطان الناصر محمد بن قلاوون كاملا سنة 712 هـ - 1312 م،وأقام له السلطان الغوري خلال حكمه مأخذا للمياه به ست سواق بالقرب من مسجد السيدة عائشة.

وبدأنا مغامرتنا من أعلي مأخذ المياة ناحية فم الخليج،حيث توجد عدة سواقي خشبية ضخمة كانت تدور بقوة،وذلك لرفع المياه من أسفل المأخذ الذي كان جزءا منه علي النيل حتي حوض كبير في الأعلي.

وعندما تملأ المياه الحوض الكبير تصل إلي فتحة مسار طويل ممتد وتسير فيه إلي نهاية السور قديما حتى قلعة صلاح الدين،وذلك لتصب المياه في أبار وأحواض مخصصة لها،ليستعملها جنود القلعة في الأغراض المختلفة.

وقد روعي في عمارة السور الغرض المخصص له،حيث بني من الحجر النحيت،ومجراه فوق مجموعة ضخمة من القناطر"العقود"المدببة،وكانت تنتهى بصب المياه في مجموعة من الآبار الضخمة داخل القلعة،حيث أن إرتفاع السور عاليا وينخفض تدريجيا حتي القلعة،وذلك ليضمن ألية ثابتة لتحريك المياه ودفعها بقوة دون أي آلات.

وفي عصر السلطان الغورى أقيم لهذه القناطر مأخذ مياه آخر،وقد تضمن حوالي 6 سواقي بالقرب من السيدة نفسية،لتقوية تيار المياه الواصلة منها إلى آبار القلعة.

من جانبه كشف الباحث الأثري حسام الدين زيدان سر تحمل المشقة في إنشاء مثل هذا السور الضخم،وذلك بسبب حماية أهم دعم لوجسيتي لجيش صلاح الدين داخل القلعة،بحيث يكون وقت حصار القلعة يتمكن الجنود من التزود بالمياه من خلال السور،والذي تم بنائه بأسلوب هندسي دقيق جعله مرتفعا،بحيث يضمن وصول المياه بسهولة وحمايتها من إستيلاء العدو عليها.

جدير بالذكر أن منطقة السور تشهد حاليا مشروع تطوير وترميم ضخما تشارك فيه عدة جهات علي رأسها الأثار والإسكان ومحافظة القاهرة،ويحظي المشروع بإهتمام كبير من الحكومة.

وقد قررت الدولة اتخاذ خطوات جادة نحو إنقاذ هذا الكنز التاريخي من إهماله لسنوات طويلة،حيث بدأت وزارة الآثار مشروعا لترميم السور وتطوير المنطقة المحيطة به، بمتابعة جادة من الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية.

وإمعانا في الجدية، بدأت أعمال المشروع بالفعل من موقع مبنى مأخذ المياه الموجود بمنطقة فم الخليج المطلة على نهر النيل، وصيانة نماذج السواقي المقامة أعلى المبنى، حيث خصص هذا المبنى قديما لرفع المياه من بئر المأخذ المتصل بنهر النيل إلى حوض التجميع بقناة المياه عبر قناطر سور مجرى العيون والممتدة من فم الخليج حتى ميدان السيدة عائشة، لترفع المياه إلى خزانات التجميع داخل القلعة عن طريق دواليب نقل المياه.

كما تمت إزالة التعديات على السور والحرم الأثري، وجار استكمال إزالتها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية من داخل الوزارة والأحياء التابعة لمحافظة القاهرة.

بدورها أعلنت محافظة القاهرة أنها انتهت بالفعل من هدم مئات المدابغ والمنازل التي تم تعويضها ماليًا أو بوحدة في الروبيكي والأسمرات،كما أعدت وزارة الإسكان رؤية تخطيطية لتطوير منطقة سور مجرى العيون تتناسب مع طبيعتها التراثية.

وتهدف إلى إعادة إحياء وتوظيف الأراضى المتداعية داخل القاهرة التاريخية لتتوجه بشكل أساسي إلى إنشاء أنشطة واستخدامات بديلة، تؤكد دور القاهرة كمركز ثقافى حضارى سياحى، هذا إلى جانب العمل على حماية الهوية التاريخية من خلال التكامل مع النسيج العمرانى التاريخى للمنطقة وتحقيق التكامل بين البيئة التاريخية المتميزة للموقع.

وشهدت مناطق آثار مصر القديمة حملة إزالة مكبرة لعدد من المدابغ والتعديات على سور مجرى العيون، كما تم إجراء المعاينات اللازمة لمبنى السواقى وجزء السور المجاور له، وتم عمل الصلبات اللازمة لاستبدال بعض الأحجار التالفة تمهيدا لأعمال الترميم الشاملة للسور.

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