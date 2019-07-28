برلماني يطالب بإعداد الكوادر الرياضية ثقافيا وبدنيا

قال النائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن انتقاء المواهب في المنظومة الرياضية يعد توجه محمود من قبل الدولة المصرية وذلك لتحقيق العديد من البطولات المقبلة.



وتابع حسين فى تصريح لـ"صدى البلد"، إن أهم المعايير اللازمة للوصول إلى مستوى رياضي عالٍ، تتضمن الجزء البدنى والفني، فضلا عن انتقاء الكوادر والمواهب المتواجدة داخل المحافظات والعمل على إعدادهم ثقافيا ونفسيا وبدنيا للوصول إلى قاعدة رياضية عريضة.



وأضاف النائب أن مصر تولى اهتماما كبيرا بالرياضة، لافتا إلى أن الدولة المصرية استطاعت فى مدة زمنية قصيرة جدا تنظيم بطولة الأمم الأفريقية، والتى عكست النجاح الغير مسبوق لمصر.



وكان اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع وزير الشباب والرياضة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.



وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ،إن وزير الشباب استعرض أصداء النجاح الكبير الذي تحقق في تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية والذي أظهر قدرة الدولة المصرية ومؤسساتها المتعددة على مواجهة التحديات والتغلب عليها في وقت قياسي، الأمر الذي كان محل تقدير إقليمي وعالمي واسع، مشيرًا إلى بلوغ نسب مشاهدة حفلي افتتاح وختام البطولة لما يزيد على مليار ونصف المليار مشاهد في جميع أنحاء العالم.



كما عرض وزير الشباب والرياضة تقريرًا عن الجهود الجارية لتطوير المنظومة الكروية المصرية على جميع المستويات، ومستجدات تنفيذ مشروع رعاية الموهوبين في كرة القدم، والذي يهدف لانتقاء أفضل المواهب الكروية من جميع أنحاء مصر.



وأضاف راضى أن الرئيس شدد علي أهمية عامل اكتشاف وانتقاء المواهب في المنظومة الرياضية بوجه عام وصقلها وإعدادها علي اعلي مستوي بدني وفني ونفسي وفق ارقي المعايير العلمية الرياضية بهدف الوصول الي مستوي اداء رياضي عالي المستوى قادر علي المنافسة عالميًا.