صوت آل ثاني بالكونجرس.. رجل دين إيراني الأصل يفضح صلة قطر مع إلهان عمر.. النائبة الديمقراطية تتواطأ مع الدوحة لتشويه السعودية والإمارات.. ومقربون من تميم يحاولون بث الشقاق داخل عائلة ترامب

قطر الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم تمول مراكز أبحاث في واشنطن

إلهان عمر تتواصل مع مسئولين قطريين مقربين من تميم بن حمد عبر وسطاء

النائبة الديمقراطية تسعى لشراء صمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي عن تحقيقات جارية حولها

مسئولون قطريون سربوا معلومات للمحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر



نشر موقع "جيلر ريبورت" الأمريكي تقريرًا سلط الضوء فيه على علاقة تربط بين قطر وكل من النائبة الديمقراطية المسلمة من أصل صومالي بمجلس النواب الأمريكي إلهان عمر والنائبة الديمقراطية فلسطينية الأصل رشيدة طليب، والناشطة الأمريكية فلسطينية الأصل ليندا صرصور.



وقال الموقع إن قطر، وهي الداعم الأساسي للإرهاب في العالم اليوم، والراعي الرئيسي لتنظيمات داعش والقاعدة وبوكو حرام، مولت مراكز أبحاث في واشنطن، منها على سبيل المثال معهد بروكنجز، الذي منحته تبرعًا بقيمة 14.8 مليون دولار.



ووصف الموقع إلهان عمر ورشيدة طليب وغيرهما من النشطاء بأنهم رعاة التنظيمات الجهادية في الكونجرس والمجتمع الأمريكي، داعيًا إلى فتح تحقيق خاص بهذا الصدد.



واستعرض الموقع سلسلة مطولة من تغريدات على موقع "تويتر"، نشرها رجل الدين السويسري من أصل إيراني الإمام محمد توحيدي، كشف فيها جانبًا من العلاقة التي تربط بين قطر وإلهان عمر. والفقرات التالية هي نص سلسلة التغريدات التي نشرها توحيدي.



"لديّ مصادر لما سأقوله، وهي مصادر موثوقة لا يرقى إليها الشك. سينتقدني مسئولون كثيرون لنشر ذلك على الملأ لكن واجبي يملي عليّ أن أفعل. يجب أن يعرف الناس. إنني أدرك عواقب ما سأنشره هنا وأقبلها.



سأمضي إلى أبعد مدى في هذا الأمر، وإن اقتضى ذلك استدعائي للإدلاء بالشهادة في الكونجرس. هذه ليست سوى البداية في كشف فضيحة ضخمة، وسيتم الكشف عن التفاصيل الدقيقة في جلسات سرية حسبما يقتضي الأمر.



نائبة بالكونجرس (يقصد إلهان عمر) تتواصل بشكل غير مباشر عبر وسيط مع قطر، والأشخاص الذين تتواصل معهم هم مجموعة من المقربين لأمير دولة قطر تميم بن حمد، منهم عبد الله العذبة رئيس تحرير صحيفة "العرب" القطرية والمدير العام لمركز قطر برس، وسيف بن أحمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مدينة قطر الإعلامية ومدير مكتب الاتصال الحكومي، وعبد الرحمن بن حمد آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام.



هذه النائبة أخبرت مجموعة المسئولين القطريين المذكورين أن التحقيقات الجارية حولها لا تنبئ بخير بالنسبة لها، وهم يخشون أن تكون متورطة في مشكلة عويصة. وهم الآن (يقصد السلطات الأمريكية) يراقبون العديد من الأشخاص، وأنا واحد من هؤلاء الخاضعين للمراقبة.



هذه النائبة أخبرت المسئولين القطريين أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ابتهجت بفتح تحقيق حولها (يقصد إلهان عمر) لأن الأخيرة تمردت على بيلوسي مؤخرًا، وهي تتململ من الضغوط التي يتعرض لها الحزب الديمقراطي بسببها.



إن خطة هذه النائبة للتخلص من كل هذه المشاكل هي عقد صفقة مع بيلوسي، تتجاهل بموجبها بيلوسي القضايا المثارة حولها (يقصد إلهان عمر) مقابل أن تتجاهل الأخيرة القضايا المثارة حول بيلوسي، وهذ هو هدف قطر في واشنطن فيما يتعلق بهذه النائبة.



واتفقت هذه النائبة مع ناشطة فلسطينية من نيويورك (يقصد ليندا صرصور) لتشتيت الانتباه من خلال طلب المساعدة من موقع "ذا إنترسبت" الإخباري وقناة "الجزيرة" القطرية وموقع "ميدل إيست آي" لفبركة فضيحة يتهمون فيها كل من ينتقد هذه النائبة بتلقي التمويل من السعودية والإمارات والتواطؤ ضدها (يقصد إلهان عمر). لقد خططوا لبث الشقاق بيني وبين الصحفية والناشطة آديل ملك نازاريان، ودونالد ترامب الابن، والإمارات.



أما لماذا وقع اختيارهم على آديل نازاريان من بين كل من ينتقدون هذه النائبة، فبسبب صور التُقطت لها أثناء اجتماعات عمل مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس.



لقد حاولت النائبة المذكورة (يقصد إلهان عمر) تشويه سمعتي باتهامي بتلقي التمويل من الإمارات والسعودية لتشويه سمعتها، ومن ثم تدويل المسألة، وبحوزتي النص الكامل لرسالة تلقيتها من أحد الوسطاء الذين تعاملت معهم هذه النائبة (رسالة تحذر توحيدي من أن بعض الأشخاص تواصلوا مع الحكومة القطرية لطلب المساعدة منها في تشويه سمعته في وسائل إعلام تملكها قطر).



لقد كانوا يريدون اتهام السعودية والإمارات بالتآمر في وشنطن لتشويه سمعتها (يقصد إلهان عمر)، واتهامي مع دونالد ترامب الابن وآخرين يراقبون أنشطتها بأننا جزء من مؤامرة دولية يجري تنفيذها في الولايات المتحدة.



أما بالنسبة للناشطة الفلسطينية (يقصد ليندا صرصور)، فقد تواصلت معها مؤخرًا لأمر ما، وأستطيع أن أؤكد أنها سربت رسائلي معها إلى قطر، وهي تخطط لترشيح نفسها لعضوية الكونجرس، وهم (يقصد القطريين) يريدون حمايتها.



وبالنسبة للمؤامرة الأكبر التي يرسمها عبد الله العذبة وسيف آل ثاني وعبد الرحمن بن حمد وشركائهم، فهي تقوم على تأليب مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر ضد دونالد ترامب الابن. وأستطيع أن أؤكد من مصادري أن قطر ساعدت وسربت معلومات إلى المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية روبرت مولر، بخلاف ما زعمت الدوحة". (انتهت تغريدات توحيدي)