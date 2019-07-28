ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي: 746 مليون جنيه قروض القطاع الخارجي في أبريل الماضي

الأحد 28/يوليه/2019 - 08:02 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي
ارتفعت قروض القطاع الخارجي غير الحكومي بالعملة المحلية لـ746 مليون جنيه في إبريل الماضي مقابل 715 مليون جنيه في مارس السابق له بفرق 31 مليون جنيه، ومقارنة بـ 632 مليون جنيه في فبراير السابق عليه بزيادة بلغت 115 مليون جنيه.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ان جملة القروض الممنوحة للجهات المحلية غير الهادفة للربح سجلت 5.99 مليار جنيه في ابريل الماضي مقابل 5.852 مليار جنيه في مارس السابق له ومقارنة بـ 5.815 مليار جنيه في فبراير 2019.

ووصلت أرصدة القروض الممنوحة للقطاع العائلي نحو 322.25 مليار جنيه في إبريل السابق مقابل 316.8 مليار جنيه في مارس 2019 ومقارنة بـ 306.9 مليار جنيه في فبراير من نفس العام

ترشيحاتنا

أول فيديو من موقع إطلاق النار في نيويورك

بعد العثور على كنز في معدة فتاة.. مرض خطير يجعل الأشخاص يأكلون مواد غريبة

بعد فيديو أصالة.. 10 حاجات لازم تعرفيها قبل ما تركبي اكستنشن الشعر

هاني حتحوت يكشف أسباب رفض اتحاد الكرة تسليم الأهلي درع الدوري اليوم.. فيديو

السعودية تصفع تركيا وتتسبب في خسائر كبرى لأنقرة

نشرة الفن.. شريف مدكور لـ متابع: أهلك معرفوش يربوك.. أول تعليق من نانسى عجرم بعد أزمتها في مطار بيروت.. سمية الخشاب ترقص محمولة على هودج أثناء تكريمها بالمغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رياضيون يزورون فريق بني سويف بمعسكره في الأسيوطي.. صور

بعد العودة من رحلته العلاجية.. أول ظهور لـ شيخ الأزهر فى مسقط رأسه بالاقصر.. شاهد

بحروف من ذهب.. منتخب اليد يسطر التاريخ رغم الهزيمة من فرنسا