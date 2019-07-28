البنك المركزي: 746 مليون جنيه قروض القطاع الخارجي في أبريل الماضي

ارتفعت قروض القطاع الخارجي غير الحكومي بالعملة المحلية لـ746 مليون جنيه في إبريل الماضي مقابل 715 مليون جنيه في مارس السابق له بفرق 31 مليون جنيه، ومقارنة بـ 632 مليون جنيه في فبراير السابق عليه بزيادة بلغت 115 مليون جنيه.



وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ان جملة القروض الممنوحة للجهات المحلية غير الهادفة للربح سجلت 5.99 مليار جنيه في ابريل الماضي مقابل 5.852 مليار جنيه في مارس السابق له ومقارنة بـ 5.815 مليار جنيه في فبراير 2019.



ووصلت أرصدة القروض الممنوحة للقطاع العائلي نحو 322.25 مليار جنيه في إبريل السابق مقابل 316.8 مليار جنيه في مارس 2019 ومقارنة بـ 306.9 مليار جنيه في فبراير من نفس العام