مريضة سرطان تحتاج المساعدة في مصاريف العلاج وزواج أولادها

قالت عدوية إبراهيم، ٣٦ عامًا، وتعول بنتين وولدا، وتسكن في محافظة بورسعيد بمساكن النصر ع ٤ ، ش ٢٠ فوق صيدلية أبوعمر، إنها لا تتحرك من السرير لأنها مصابة بجلطة وسرطان منتشر في جسدها ولا تملك من حطام الدنيا شيئًا بعدما باعت كل ما تملك من أثاث البيت وتحتاج لنقل دم والكيس الواحد بـ٢٠٠ جنيه ولا تستطيع تحمل نفقات العلاج.



وتناشد أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها فى مصاريف العلاج وزواج أولادي البنات نظرًا لظروفها المعيشية الصعبة.



للتواصل مع الحالة: ‪٠١٢٨٩١٥٧٥٥٧‬‏



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