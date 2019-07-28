ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مريضة سرطان تحتاج المساعدة في مصاريف العلاج وزواج أولادها

الأحد 28/يوليه/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
وسام مختار
قالت عدوية إبراهيم، ٣٦ عامًا، وتعول بنتين وولدا، وتسكن في محافظة بورسعيد بمساكن النصر ع ٤ ، ش ٢٠ فوق صيدلية أبوعمر، إنها لا تتحرك من السرير لأنها مصابة بجلطة وسرطان منتشر في جسدها ولا تملك من حطام الدنيا شيئًا بعدما باعت كل ما تملك من أثاث البيت وتحتاج لنقل دم والكيس الواحد بـ٢٠٠ جنيه ولا تستطيع تحمل نفقات العلاج.

وتناشد أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها فى مصاريف العلاج وزواج أولادي البنات نظرًا لظروفها المعيشية الصعبة.

للتواصل مع الحالة: ‪٠١٢٨٩١٥٧٥٥٧‬‏

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ترشيحاتنا

بيكيتي يخضع للكشف الطبي في الإسماعيلي

يستعد لـ جلسة كيماوي غدًا.. شريف مدكور لـ متابع: أهلك معرفوش يربوك

ترامب يواصل عنصريته.. ويستخدم القمامة للتهرب من تغريدة كامينجز المحرجة

موجز التوك شو.. مفاجأة.. السبسى تعرض للتسمم قبل وفاته والإخوان خططوا للانقلاب عليه.. وهذا المرض سبب وفاة الفنان فاروق الفيشاوي

محطم نفسيًا.. أب يتسبب في مقتل طفليه مختنقين من الحر بعد تركهما في السيارة

هاني حتحوت: طارق حامد يؤجل فتح ملف رحيله عن الزمالك بسبب القمة 118.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رياضيون يزورون فريق بني سويف بمعسكره في الأسيوطي.. صور

بعد العودة من رحلته العلاجية.. أول ظهور لـ شيخ الأزهر فى مسقط رأسه بالاقصر.. شاهد

بحروف من ذهب.. منتخب اليد يسطر التاريخ رغم الهزيمة من فرنسا