محمد يناشد أهل الخير: بترت ساقي وأحتاج لـ كرسي متحرك

يحتاج محمد عبد الهادي، البالغ من العمر ٤٥ عامًا، لكرسي متحرك كهربائي نظرًا لصعوبة حركته ومعاناته بعد بتر الساق اليسرى وعجز كلي وغير قادر على العمل، ولا يمتلك أي دخل أو مصدر رزق أو معاش يعينه على نفقات الحياة والعلاج.



ويقول محمد فى رسالته من خلال شكاوى صدى البلد: أناشد فاعلي الخير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي في شراء كرسي متحرك كهربائي نظرًا لظروفي المرضية الحرجة التي منعتني عن العمل.



للتواصل مع الحالة: ٠١٠٢٥٥٦٦٨٣٣



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