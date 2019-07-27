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مرأة

أبرزها اللحوم والبيض .. 7 أطعمة تسبب التسمم الغذائي .. تعرف عليها

السبت 27/يوليه/2019 - 11:43 م
صدى البلد
لمياء الياسين
هناك أطعمة عديدة يمكن أن تسبب التسمم الغذائي والغثيان والقيء وتشنجات البطن وفقدان الشهية والحمى الخفيفة وإليكم بعض الأطعمة العشرة الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

1. الخضر الورقية .. تعتبر الخضروات الورقية جزءًا لا يتجزأ من أطباقك اليومية فمن الضروري غسلها بشكل صحيح قبل استهلاكها

2. البيض .. ملوث بجراثيم السالمونيلا فإن طهيه هو أفضل طريقة لتجنب التسمم الغذائي.

3. اللحوم .. ملوثة ببكتريا السالمونيلا والبكتريا العنقودية يجب التأكد من طهيها جيدًا

4. أسماك التونة .. ملوثة بالسموم sotbrotoxin الذي يسبب الإحمرار والصداع والتشنجات. إذا تم تخزين أسماك التونة على 60 درجة بعد الإمساك بها ، يمكن أن تطلق السم الذي لا يمكن تدميره عن طريق الطهي. السمك الطازج هو ما يهم أكثر.

5.. الطماطم .. إذا تم الاحتفاظ بالطماطم لفترة طويلة في الخارج يمكن أن تتلف بسهولة فتعد واحدة من الأسباب الرئيسية للتسمم الغذائي. للتأكد من عدم السماح للبكتيريا بالنمو والتكاثر ، اغسلي الطماطم تحت الماء الجاري. قم بغليها قبل الأكل بدلًا من تناولها نيئة.

6. المحار .. تحتوي المحاريات على جراثيم مثل البكتيريا التي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي إذا لم يتم طهيها بشكل صحيح.

7. الفواكه الطازجة .. مثل التوت والفراولة والتوت يمكن أن تسبب التسمم الغذائي فهى تحتوي على شقوق ملوثة بالجراثيم و تمتلئ هذه الشقوق بقايا المبيدات والبكتيريا والأوساخ الزائدة لذلك ، تحتاج إلى تنظيفها بشكل صحيح قبل الاستهلاك.

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