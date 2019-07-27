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ثقافة

يوم ثقافي احتفالا بثورة يوليو بثقافة الدقهلية

السبت 27/يوليه/2019 - 11:37 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تواصل الهيئة العامة تقديم فعالياتها الثقافية والفنية ضمن برنامج "ثقافة بلا جدران" بشاطئ مصيف جمصة في الفترة من 25 إلى 30 يوليو الجاري، حيث بدأت أنشطة اليوم الثانى بورشة فنية لتعليم فن الأركت مع الفنان أيمن السعدني، إلى جانب استمرار معرض الكتب المدعم لباقة من إصدارات الهيئة، بحضور مدير عام فرع ثقافة الدقهلية وقيادات مجلس مدينة جمصة.

احتفل قصر ثقافة الطفل بالمنصورة بثورة يوليو، بندوة عن ثورة يوليو للشاعر علي عبد العزيز موضحا ما قدمته الثورة من تحقيق عدالة اجتماعية ومجانية التعليم وغيرها، تلاها افتتاح معرض فن تشكيليى من رسومات الاطفال وماكيت كوتشينة علي شكل سفينة للطالب خالد، أعقب ذلك أمسية شعرية لاعضاء نادي الادب وبعض الاشعار العامية والفصحى.

نظم بيت ثقافة بلقاس اليوم الثقافي المفتوح التاسع عشر بعنوان "يوم البهاء" للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، تضمن اليوم تكريم الطلاب المتفوقين من الثانوية العامة، وورشة فن تشكيلي للفنان محمد سلطان، مسابقة معلومات عامة، لقاءات ثقافية، امسية شعرية، واختتم اليوم بحوار مع وحيد قرقر نائب بمجلس النواب حول بناء قصر ثقافة بلقاس وتخصيص الأرض اللازمة للبناء.

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