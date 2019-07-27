تكريم المتفوقين في الثانوية العامة بقرية الحوض الطويل بالشرقية.. فيديو وصور

نظّم أهالي قرية الحوض الطويل التابعة لمركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية احتفالية كبرى لتكريم أبنائها المتفوقين من أوائل الثانوية العامة والشهادات المختلفة، بحضور عدد من القيادات التعليمية، وأهالي القرية والمهتمين بالعمل العام، ناهيك عن حضور عضوي مجلس النواب خالد مشهور وعبير تقبية عن الدائرة.





افتتح الحفل بالقرآن الكريم وتوالت كلمات الحضور وتبعها تسليم دروع التكريم للمتفوقين والجوائز المادية والعينية المقدمة من أهالي القرية، وكان للطالب زياد محمد جلال، الطالب بالثانوية العامة، فقرة ألقى خلالها قصيدة شعر أعجب بها كل الحضور وأشادوا بموهبته فى إلقاء الشعر.





بدأ محمد رمضان عمر، عمدة القرية، كلمته معبرًا فيها عن سعادته البالغة بتكريم الطلاب المتميزين والمتفوقين، مؤكدًا أنهم نماذج مشرفة للقرية، وأدخلوا الفرحة على قلوب أسرهم وذويهم.. شاكرًا الحضور تشريفهم لتكريم أبناء القرية.





وأضاف عمدة القرية أن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء الأمور الذين كان لهم دور كبير في مساعدة الأبناء وبذل جهد كبير وتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة النجاح والتفوق.





من جانبه قدّم المهندس ربيع حسن، التهنئة للطلاب المتفوقين، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد وحثهم على الاستمرار في التفوق كي يكونوا قدوة حسنة ونموذجًا مشرفًا لأقرانهم من الطلبة والطالبات متمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم والازدهار.





وخلال كلمته أكد مصطفى الحلو، عضو مجلس أمناء الإدارة التعليمية بمنيا القمح، الدور الهام الذي يقوم به أفراد الأسرة في رعاية أبنائها والاهتمام بهم وتهيئة الأجواء المناسبة للحصول على أعلي الدرجات وتحقيق المراكز الأولي.





واختتم الطيب عبدالرحمن عنتر، أستاذ الكيمياء، الحديث معبرًا عن سعادته بتكريم المتفوقين علميًا وأدبيًا من أبناء القرية من مختلف الشهادات.. مشيدًا بدور القائمين على العملية التعليمية لجهودهم وإسهامهم في هذا التفوق والنجاح وكذلك بدور أسر وأولياء أمور الطلاب المتفوقين في نجاح أبنائهم وصناعة جيل جديد لقادة مستقبل مصر، مُطالبًا الجيل القادم بأخذ هؤلاء المتفوقين نموذجًا مشرفًا يسيرون على نهجهم.





وقدّم خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والنائبة عبير تقبية، عضو البرلمان عن دائرة منيا القمح، عددًا من دروع التكريم والجوائز المادية والعينية، للطلاب المتفوقين في الشهادة الابتدائية منهم: يوسف ناجي كمال، وأمنية مجدي جلال وشروق محمد كمال، بالإضافة إلى «سما إكرامى عبدالمنعم» الطالبة بالشهادة الابتدائية والتى تفوّقت عن زميلاتها متحدية إعاقتها ضاربة مثالًا ونموذجًا للإرادة والتحدي، وفي الإبتدائي أزهري كانت نادية رضا رجب وشهد أشرف جلال، وفى الشهادة الإعدادية أحمد عاطف عبدالصمد، وندي محمد طلبة.





فيما تفوّق في قسم «علمي علوم» في الشهادة الثانوية كل من عمرو محمد عشري 98.41%، وآية أحمد خليفة 98.17%، وزينب عبدالحميد شحاتة 97.56%، وأمنية عزيزي محمد 96.82%، والزهراء مجدي كمال 96.34%، وإسراء سامح محجوب 93.41%، وأمنية حسين محمد 91.82%.. وفي «علمي رياضة» تفوّق مصطفى محمد كمال 96.58% ، ومحمود صبحي مصطفى 94.26%.



