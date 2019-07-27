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فن

أسعد بوسلطان يستعد لتقديم أول عمل سينمائي

السبت 27/يوليه/2019 - 11:47 م
صدى البلد
نورا نبيل
يستعد الفنان الإماراتي الكوميدي اسعد بوسلطان، لخوض تجربة التمثيل في فيلم سينمائي لاول مرة، من خلال انتاج اماراتي جديد، يتم البدء في تصويره عقب عيد الأضحي المقبل.

وقال اسعد بوسلطان في تصريحات صحفية له اليوم، أن الفيلم الجديد سوف يحمل طابعًا كوميديًا، رافضًا الكشف عن اسم الفيلم ومؤكدًا أن تفاصيل الفيلم بالكامل وخاصة أسماء الابطال المشاركين فيه سوف يعلن عنها من خلال مؤتمر صحفي قريبًا.

يذكر أن اسعد بوسلطان بدأ في تجربة التمثيل من خلال مسلسل تليفزيوني سوف يتم عرضه في رمضان 2020، إضافة الي أن شهرته ازدادت من خلال عدة اسكتشات كوميدية قدمها علي صفحته وصلت الي ٣ ملايين متابع عربي وهو ما دفع قناة أبو ظبي للتعاقد معه من قبل.

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