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فن

عودة حميدة.. أحمد صلاح حسني يهنئ فريق واما

السبت 27/يوليه/2019 - 11:37 م
صدى البلد
نورا نبيل
حرص الفنان أحمد صلاح حسني على تهنئة فريق واما بصدور أغنية جديدة بعنوان شمس بحر.

وغرد على حسابه بموقع تويتر قائلا: "الف مبروك لحبايبي فريق wama وطبعا اخي وصديقي العزيز ياسر خليل عوده حميدة وبالتوفيق لاحلي فريق غنائي في مصر كلها".

طرح فريق واما أغنية "شمس بحر"، وهى أول أغنية من الألبوم الجديد بعنوان "الصيف ابتدى" الذى سيتم طرحه فى شهر أغسطس المقبل، من إنتاج "نجوم ريكوردز"، بالتعاون مع "هاى واى"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدي.

وتقول كلماتها..

شمس بحر ومكان ننسى فيه نفسنا
سيبلى روحك وعيش جوه حٌضنى أنا
عينى مٌش شايفه غيرك قصادى هنا
والقمر والنجوم غيرانين مننا

يالا يالا يالا نسرق ليلة من الأيام
دى الليلة اللى فى بالنا لو بحلم بالجنة
اوعى حبيبى تفوقنى ..نستنى ايه

يالا يالا يالا نسرق ليلة من الأيام
ونعيش اللى فاتنا..خلينا براحتنا
عاشقك وانت بتعشقنى

يذكر أن فريق واما، يعتبر واحدًا من أبرز الفرق الغنائية، ويتكون من الفنانين نادر حمدى، وأحمد فهمى، ومحمد نور، وأحمد الشامى، وكانت بداية انطلاقتهم عام 2002 مع ألبوم يا ليل، وفى رصيدهم الفنى 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات المنفردة.

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