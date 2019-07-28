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اقتصاد

البنك الدولي: 1.4% معدل نمو لمنطقة اليورو خلال العام المالي القادم

الأحد 28/يوليه/2019 - 07:01 ص
البنك الدولي
البنك الدولي
محمد يحيي
قالت مجموعة البنك الدولي، إنه من المتوقع تباطؤ معدلات النمو بمنطقة اليورو؛ نظرا لانخفاض الصادرات والاستثمار لديها ليسجل النمو نحو 1.4% خلال العام المالي المقبل متأثرا بضعف النشاط الاقتصادي والطلب المحلي رغم المساندة التي تتيحها السياسات النقدية.

ذكر تقرير صادر عن مجموعة البنك، أن معدلات النمو في دول العالم الصاعد ستصل لـ4% خلال العام الجاري، موضحا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد معدلات نمو مرتفعة لـ 3.2% في 2020.

أرجع التقرير ذلك إلى انتعاش النمو في البلدان المصدرة للنفط لـ 2.9% في 2020، بدعم من الاستثمارات الرأسمالية في دول مجلس التعاون الخليجي وارتفاع النمو في العراق، وفي البلدان المستوردة للنفط، من المفترض ارتفاع معدلات النمو بفعل التقدم على صعيد إصلاح السياسات والآفاق المشرقة لقطاع السياحة.

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