خريج برنامج تأهيل الشباب: الرئيس كان يستمع إلى أفكارنا وناقشنا فيها.. فيديو



وأشار إلي أن ما حدث في البرنامج الرئاسي من محاكاة مع الوزراء يعتبر مفاجأة لهم، موضحا أن الرئيس السيسي كان يشجعهم على مناقشة الوزراء، واعطاهم ثقة أكثر.



قال الدكتور محمود مجدي، خريج الدفعة الأولي للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، إن البرنامج هدفه الأساسي تدريب الشباب على تولي مسئولية القيادة.أضاف "مجدي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: «الرئيس السيسي كان يستمع إلي أفكارنا وناقشنا فيها مع الوزراء».وتابع: «البرنامج علمنا الجرأة وعرض آراءنا بكل حربة وبدون أي تردد»، مردفا: «الرئيس السيسي كان يكتب أفكارنا ويناقشنا فيها».