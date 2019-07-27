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موجز بالفيديو| الهندسة تدخل مرحلة ثانية بتنسيق 2019.. دينا الشربيني ترقص بـ المايوه.. وكهربا مهدد بالإيقاف‎

السبت 27/يوليه/2019 - 11:41 م
صدى البلد
إمام رمضان
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.

كان من أبرز الأخبار على مدار اليوم، يترقب طلاب الثانوية العامة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق 2019، حيث أن الأرقام تشير طبقًا لـ«تنسيق الكليات 2019 علمي» وطبقا لإحصائيات العام الماضى، إلى أن كليات الهندسة تستقبل 17 ألف طالب فقط، وبالتالى فسيكون الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة بمجموع 389 بنسبة 94.8%، أى أنه سيتبقى أعداد قليلة من الأماكن في كليات الهندسة فى تنسيق المرحلة الثانية 2019.

كما نشر الموقع ايضًا.. ظهر عمرو دياب، يرافقه الفنانة دينا الشربيني، على الشاطئ في اليونان، و هو يرقص معها علي لحن أغنية «قمرين»، من خلال فيديو جديد على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك».

فيما نشر ايضًا.. ما كشفه نصر عزام المحاضر بالفيفا والمحامى الدولى للوائح والقوانين عن سلامة موقف الزمالك فى أزمة هروب كهربا لاعب الفريق؛ مشيرا إلى أن عقد اللاعب سليم 100% وأن الفيفا فى التقاضى على العقود يلجأ لاتحاد الكرة المحلى .

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