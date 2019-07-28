برلماني: مصر مستعدة لاستقبال آلاف الشرائح السياحية حول العالم

علق سمير البطيخي عضو مجلس النواب على عودة رحلات الخطوط البريطانية إلى القاهرة مرة أخرى بعد توقفها، مؤكدًا أنها بمثابة رسالة ثقة للعالم بأن مطارات القاهرة أمنة.



وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن مصر تشهد حالة من الاستقرار الأمني بفضل القيادة السياسية وحكمتها في القضاء على الإرهاب ودحر جميع مخابئه، مؤكدًا أن مصر على استعداد كامل لاستقبال الالف من الشرائح السياحية على مستوى العالم.



ورحب عضو مجلس النواب بجميع الزائرين القادمين من جميع انحاء العالم إلى مصر، متمنيا لهم رحلة سياحية وداعيهم للعوده مره اخرى لزيادة جميع الاماكن السياحية المعروفة في مصر.



كانت طائرة الخطوط البريطانية من مطار لندن، منذ قليل، قد أقلعت في طريقها إلى مطار القاهرة الدولي، بعد توقف استمر 7 أيام، كإجراء احترازى بزعم الأوضاع الأمنية.



قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن طائرة الخطوط البريطانية رحلة 155، أقلعت منذ قليل من مطار لندن، من المقرر أن تصل القاهرة في تمام الحادية عشر ونصف مساء، بحسب جدول تشغيلها في مطار القاهرة على متنها 200 راكب، ومن المنتظر أن تعود إلى وجهتها في صباح الغد.