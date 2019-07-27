ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي: ارتفاع القروض غير الحكومية لـ1.3 تريليون جنيه أبريل الماضي

السبت 27/يوليه/2019 - 11:42 م
البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي
كشف البنك المركزي عن ارتفاع القروض الممنوحة لعملاء الجهاز المصرفي من غير الحكومة لـ 1.3 تريليون جنيه في إبريل الماضي مقابل 1.28 تريليون جنيه في مارس السابق له بفارق20 مليار جنيه، ومقارنة بـ 1.255 تريليون جنيه في فبراير 2019 بفرق 45 مليار جنيه.

كشف تقرير صادر عن البنك أن جملة القروض بالعملة المحلية بلغت 1.003 تريليون جنيه مقابل 985.95 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 960 مليار جنيه في فبراير 2019.

أشار التقرير إلي أن قطاع الزراعة لستحوذ علي 18.11 مليار جنيه من تلك القروض مقابل 17.4 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 16.2 مليار جنيه في فبراير الماضي.

ووصلت أرصدة القروض بقطاع الصناعة لـ 298.3 مليار جنيه مقابل 291.15 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 280.42 مليار جنيه في فبراير 2019.

ترشيحاتنا

دماء على الفستان الأبيض.. تفاصيل قتل عروس المنوفية في يوم صباحيتها.. صور

استدرجوه لقضاء سهرة حمراء بالهرم.. العجوز اكتشف خديعة السائق وزوجته فكان القتل مصيره

بعد الهزيمة من فرنسا .. أحمد الأحمر يوجه رسالة مؤثرة لشباب اليد

الأوقاف تعلق على قتل شخصين داخل مسجد بأسيوط

قتل العروسة في الصباحية.. شاب ينهى حياة زوجته بعد 24 ساعة من حفل الزفاف بالمنوفية

مغامرة.. بوتين يخطف الأنظار خلال اكتشافه غواصة غارقة منذ الحرب العالمية الثانية.. صور

قتل العروسة في الصباحية.. شاب ينهى حياة زوجته بعد 24 ساعة من حفل الزفاف بالمنوفية

ننشر أول صور لـ منار الأقرع عروس المنوفية المقتولة في يوم الصباحية

دماء على الفستان الأبيض.. تفاصيل قتل عروس المنوفية في يوم صباحيتها.. صور

هتك العرض بالرضا.. القصة الكاملة لـ سجن وترحيل مريم حسين من الإمارات

مفاجأة: السبسى تعرض للتسمم قبل وفاته والإخوان خططوا للانقلاب عليه

موجز أنباء تنسيق 2019.. إعلان نتيجة المرحلة الأولى غداً.. علاج طبيعي 96.8%.. والبيطري والهندسة تدخلان المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2019.. مفاجأة.. الهندسة تدخل المرحلة الثانية علمي رياضة

طعنة في الرقبة وضرب على الرأس.. مناظرة جثة عروس المنوفية تكشف كيفية قتلها

الطبيب المعالج: هذا المرض سبب وفاة الفنان فاروق الفيشاوي..فيديو

بشرى لطلاب علمي.. علاج طبيعي 96.8% وبيطري في المرحلة الثانية

المهن الموسيقية عن حمو بيكا: تعرض للضرب في شبرا وبلاش نلمعه ..فيديو

الزمالك يحسم موقفه من رحيل طارق حامد ومحمود علاء.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد العودة من رحلته العلاجية.. أول ظهور لـ شيخ الأزهر فى مسقط رأسه بالاقصر.. شاهد

بحروف من ذهب.. منتخب اليد يسطر التاريخ رغم الهزيمة من فرنسا

ننشر أول صور لـ منار الأقرع عروس المنوفية المقتولة في يوم الصباحية