البنك المركزي: ارتفاع القروض غير الحكومية لـ1.3 تريليون جنيه أبريل الماضي

كشف البنك المركزي عن ارتفاع القروض الممنوحة لعملاء الجهاز المصرفي من غير الحكومة لـ 1.3 تريليون جنيه في إبريل الماضي مقابل 1.28 تريليون جنيه في مارس السابق له بفارق20 مليار جنيه، ومقارنة بـ 1.255 تريليون جنيه في فبراير 2019 بفرق 45 مليار جنيه.



كشف تقرير صادر عن البنك أن جملة القروض بالعملة المحلية بلغت 1.003 تريليون جنيه مقابل 985.95 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 960 مليار جنيه في فبراير 2019.



أشار التقرير إلي أن قطاع الزراعة لستحوذ علي 18.11 مليار جنيه من تلك القروض مقابل 17.4 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 16.2 مليار جنيه في فبراير الماضي.



ووصلت أرصدة القروض بقطاع الصناعة لـ 298.3 مليار جنيه مقابل 291.15 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 280.42 مليار جنيه في فبراير 2019.