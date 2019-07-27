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«المحافظين» ينظم ورشة تدريب مهارات الكتابة الصحفية.. الخميس

السبت 27/يوليه/2019 - 11:36 م
حزب المحافظين
حزب المحافظين
معتز الخصوصي
ينظم النادي الإعلامي لحزب المحافظين ورشة تدريبية عن مهارات الكتابة الصحفية، الخميس المقبل، يحاضر فيها الدكتور سمير محمود أستاذ الإعلام ونائب رئيس تحرير جريدة الأهرام المسائي.

وتقدم الورشة شرح لفنون التحرير الصحفي وأشكال الكتابة الصحفية مع التدريبات العملية على كيفية كتابة الخبر والتقرير بالإضافة للتحقيقات والمقالات وغيرها من فنون الكتابة.

وتتضمن التعرف على مبادئ التحرير الصحفي ودوره وأهميته وتدريب المشاركين على فن صياغة وتحرير الأخبار الصحفية، مضيفة أن ذلك كله يساعد على صقل موهبة المتدرب في الكتابة الصحفية.

وقال الدكتور سمير محمود إن هذه الورشة تستهدف بالدرجة الأولى صقل مهارات الكتابة الصحفية الأساسية لدى المتدربين، ومحاولة لإعطاء فكرة عن مستحدثات العمل الصحفي في وقت تعاني الصحافة التقليدية من مشكلات مهنية وإدارية عديدة، وإن الورشة هي عمل تطوعي يستهدف نقل الخبرات المهنية للمدرب والتي تراكمت لأكثر من ربع قرن بالأهرام والمؤسسات الإعلامية المصرية والعربية وكذلك الجامعات المصرية والعربية التي عمل بها وآخرها جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان، وتقديم هذه الخبرات لخريجي الصحافة والإعلام والصحفيين في مستهل مشوارهم المهني.

وقالت رشا عمار رئيس لجنة الإعلام بالحزب إن الورشة هي ثاني فاعليات النادي الإعلامي لحزب المحافظين، حيث نظم ورشة حول انتاج المحتوي المرئي علي الانترنت الأسبوع الماضي، وتستهدف إعداد كتاب صحفيين مهنيين للعمل في مجال الصحافة.

وأضافت أن النادي سيعمل تنظيم ورش عمل وتدريبات مستمرة بشكل دوري، فضلًا عن تجهيز ورش عمل وندوات للصحفيين، لمناقشة آليات تطوير الصحافة في مصر وإعداد جيل قادر على كتابة صحفية تساعد في إقرار دعائم الأمن القومي والنهوض بمهنة الإعلام في مصر.

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