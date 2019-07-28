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حوادث

أولى جلسات محاكمة سعاد الخولي في اتهامها بغسيل الأموال.. اليوم

الأحد 28/يوليه/2019 - 08:00 ص
سعاد الخولى
سعاد الخولى
أحمد مهدي - عمرو خليفة
تنظر الدائرة 31 شمال المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا وشريكها الموظف بشركة الطيران في ارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تنحت عن نظر محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا في ارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه.. وقررت احالة اوراق القضية الي محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لسابق الدائرة نظر القضية الأساسية قضية الرشوة.

يصدر القرار، برئاسة المستشار د.أسامة أنور جامع وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيد ومدحت فاروق.

كان المستشار محمد فودة المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، أحال المتهمتين للمحاكمة لارتكابهما جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه والمتحصلة من جريمة الرشوة بأن أودعت الخولى الأموال في حساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.

وكشفت تحقيقات طاهر سبالة وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية، أن نائب محافظ الإسكندرية سابقا قامت بالتحصل على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حي شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية، وهي تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال ثم حررت المتهمة توكيلا للخولي للتصرف في الأموال.

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