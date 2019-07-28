محاكمة 43 متهمًا في قضية حادث الواحات.. اليوم

تستكمل المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 متهمًا بالقضية المعروفة بـ"حادث الواحات" الذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.



أحالت نيابة أمن الدولة العليا، 43 متهمًا محبوسين على ذمة القضية واثنان هاربين، إلى القضاء العسكري في الدعوى المقيدة برقم 975 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، المقيدة بعد قرار إحالتها إلى القضاء العسكرى تحت رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، ويترأسهم الإرهابي عبدالرحيم محمد عبدالله المسمارى (ليبى الجنسية) لاتهامه بالاشتراك في ارتكاب الجريمة الإرهابية التي وقعت بمنطقة الواحات البحرية والتي راح ضحيتها 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.