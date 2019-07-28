البرلمان يفتح ملف السياحة.. ويقدم روشتة لجذب شرائح كبيرة من السائحين حول العالم.. نواب: إعداد برنامج تسويقي لجذبهم ضرورة.. ومطالب لإطلاق قناة تلفزيونية توضح أهمية آثار مصر بجميع لغات العالم

برلماني يطالب باستغلال مقومات مصر السياحية فـي جذب السائحين

برلمانية تعلق على أداء الحكومة حول ملف السياحة: مصر تسير بخطوات ثابتة

برلماني: 5 خطوات تحقق 100 مليار دولار دخلا سنويا من السياحة

هل استطاعت مصر خلال الفترة السابقة أن تضع قطاع السياحة على الطريق المستقيم؟ وجاءت الإجابة من جانب أعضاء مجلس النواب المسؤولين عن مراقبة الحكومة واستخدام الأدوات البرلمانية في حالة وجود أي تقصير من جانب الحكومة في أي أمر يخص الدولة المصرية، حيث قدموا روشتة برلمانية لتحسين القطاع بشكل عام، ومن ابرزها اصدار قانون موحد للسياحة لتحسين الكفاءة وإطلاق حملات توعوية للمواطنين لكيفية التعامل مع السائح.في البداية أكد سمير البطيخي عضو مجلس النواب، أن مصر تمتلك مقومات سياحية تدفع مصر بأن تكون من أكبر اقتصاديات الدول، لافتًا إلى أنها تحتاج إلى عوامل تسويقية لاستغلال هذه المقومات بالشكل المطلوب لتحقيق ذلك.وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن مصر تمتلك مناطق سياحية جميلة ومختلفة ومتنوعة فمنها السياحة الصحية والسياحة الدينية مسار الأسرة المقدسة في أغلب المحافظات منها الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة وغيرها من المحافظات.وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة تكثيف الجهود من جانب وزارة السياحة لتوفير الخدمات اللازمة لجذب عدد كبير من السائحين إلى مصر، إضافة إلى توعية المواطنين حول كيفية التعامل مع السائح.وأكد النائب على ضرورة إعادة تقييم الموظفين داخل وزارة السياحة وتدريبهم للتعامل مع ملف السياحية كقضية أمن قومي لتقديم أفكار جديدة تصب في مصلحة هذا الملف، معقبًا:" عايزين نشيل فكرة كده كده هاخد مرتب آخر الشهر".كما علقت زينب على عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب على أداء الحكومة في وضع ملف السياحة على الطريق الصحيح، معقبة:" مصر تسير على خطوات ثابتة لجذب شرائح كبيرة من السائحين إلى مصر".وأضافت " على" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن السياحة في مصر تعتبر من أهم عناصر الاقتصاد القومي والاهتمام والارتقاء بهذا الملف يزيد من الناتج القومي للدولة، لافتة إلى أن مصر تمتلك مناطق وشواطئ وآثار عديدة وإذا تم استغلالها بالشكل اللازم يكون لها مردود إيجابي على المواطن من جهة والدولة من جهة أخرى.وأشارت النائبة إلى أن القيادة السياسية تقوم بجهود كبيرة حول تحسين البنية التحتية وتطوير الفنادق والأماكن الخاصة بالمناطق السياحية لجذب أكبر عدد من السائحين إلى مصر.واوضحت النائبة أنه بعد تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد ومصر تسير في الطريق الصحيح في جميع المجالات الاقتصادية والسياحية والصناعية والصحية ونتوقع مزيد من التقدم والنجاح خلال الفترة القادمة.وعلق محمد عبده عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أيضا على أداء الحكومة في وضع السياحة على الطريق الصحيح، معقبًا:" السياحة من أهم عناصر بناء الدول".وطالب "عبدة " في تصريحات لـ"صدي البلد"، بضرورة تكثيف الجهود لتنشيط قطاع السياحة في مصر، مؤكدًا أن مصر تمتلك جميع المقومات السياحية المختلفة واستغلال هذه الأماكن في زيادة الاقتصاد المصري سيكون له تأثير قوي على الظروف المعيشية للمواطن.وأوضح النائب عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان أن هناك 5 خطوات مهمة إذا استطاعت وزارة السياحة تحقيقهم سيكون هناك سنوي من قطاع السياحة يعادل الـ100 مليار دولار.وأشار إلى أن هذه الخطوات تتمثل في تثقيف المواطنين عن طريق زيادة الوعي والثقافة حول كيفية التعامل مع السائح، والتعامل مع السياحة كقضية قومية وطنية، وإضافة مادة دراسية بالمدارس حول كيفية التعامل مع المناطق السياحية والسائحين، إضافة إلى إطلاق قناة تبث برامج جذب للسائحين بكافة اللغات المختلفة.