مطران الكاثوليك يفتتح كنيسة مارجرجس بالشيخ تمى وسط إطلاق الزغاريد .. صور

إفتتح اليوم الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك كنيسة "مارجرجس" للأقباط الكاثوليك فى قرية نجع الدك بقرية الشيخ تمى شرق النيل بحضور سفير الفاتيكان بمصر "برونو موزارو"، والأنبا باسيليوس فوزى مطران ايبراشية سوهاج، والأنبا بطرس فهيم مطران الأقباط الكاثوليك بالمنيا وعدد كبير من مسلمى ومسيحى القرية وسط حاله من الفرحه واطلاق الزغاريد



اهالى القرية عبروا عن سعادتهم بافتتاح الكنيسة أكدوا على حبهم لبعضهم البعض والفرحة المتبادلة عند بناء كل بيت لله سواء مسجد كان أم كنيسة.



وأوضح عصام عمر عمدة القرية إنه لا يوجد كلمة مسلم أو مسيحى فى القرية، فدائما ما نحضر افتتاح الكنائس، ويشاطرنا المسيحيين افتتاح المساجد، فطباع أهل البلد تتسم بالحب والمودة ، ولم نشهد أبدا أية مشكلات بيننا، فالتسامح والأخوة تعلمناه منذ الصغر ونورثها جيل بعد جيل لأبنائنا والاختلاف فقط فى "البطاقة".



يضيف أن نجع الدك التابعة للقرية الأم "الشيخ تمى" هى قرية معروف عنها شدة حب الأهالى لبعضهم البعض، وفعل الخير بينهم وبين بعض لا يعرف تغيير الديانة، وهذا ما تربى عليه الجميع منذ عشرات السنين.



وأشار محمد سالم مزارع واحد ابناء القرية إننا أخوة فى الفرح والعزاء ولا يوجد أى فرق، ودائما ما نجلس فى منازل بعضنا منذ الجدود والصغر، ونأكل فى منازل بعضنا يوميًا، مقدما الشكر لكل من ساهم فى بناء الكنيسة لتصبح منارة جديدة فى قريتهم البسيطة



واوضح بطرس صموئيل أحد أقباط القرية، الذى جاء لحضور القداس، اننا نشارك بعضنا كل الأوقات بالحب، مؤكدا أنهم لم يسمعوا عن أية مشكلات بين الأهالى منذ أكثر من 80 عامًا منذ معيشتهم بالقرية، وعلموا أبنائهم أن الدين لله والحب والمجتمع للجميع.



