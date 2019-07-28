شاهد.. سيارة تكاد تصطدم بطائرة خلال إقلاعها

كادت عربية دفع رباعي أن تصطدم بطائرة خلال إقلاعها، بعد أن قطعت الطريق عليها خلال سيرها عبر مدرج الطائرات.



وتظهر لقطات تم تصويرها في مطار فوتشو تشانجل الدولي بالصين يوم الاثنين 22 يوليو ، السيارة وهي تتنقل عبر مدرج الطائرات.



وعلى الرغم تباطؤ سائق العربة في سيارة أمام الطائرة إلا أنه جعلها تعبر بأمان .



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، كانت السيارة الدفع الرباعي تشق طريقها بمدرجات الطائرة لحظة إقلاع طائرة من على المهبط مطار الصيني الدولي.



