البعثة الطبية للحج توجه بسرعة خدمة المترددين على العيادات

عقد الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبي والمشرف على البعثة الطبية للحج، والدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، اجتماعا مساء امس السبت، بأعضاء البعثة الطبية للحج لهذا العام لمتابعة الأعمال اليومية للبعثة، للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للحجاج المصريين.



وأوضح عمرو قنديل ان هذا الإجتماع يتم عقده بصفة يومية لمتابعة التكليفات والأعمال لجميع الفرق الطبية، لتزليل اى عقبات قد تواجههم أثناء تقديم الخدمة الطبية، مشيرا إلى أنه يتم متابعة التجهيزات الجارية للعيادات الطبية سواء بمكة المكرمة، أو المدينة المنورة.



وأضاف ان رئيس البعثة، أكد على سرعة الإنتهاء من نظم التشغيل الإلكتروني بالعيادات، بالإضافة إلى دقة تسجيل البيانات، مشددا على سرعة تقديم الخدمة الطبية للحجاج المترددين على العيادات وصرف العلاج لهم، خاصة في ظل تزايد التردد على كافة العيادات لاقتراب موعد الحج، وتوافد ضيوف الرحمن.



وشدد على سرعة الإنتهاء من كافة التجهيزات الطبية للعيادات والتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بها، مؤكدا على ضرورة المرور على العيادات بواقع 3 مرات يومية من خلال فريق المرور، خاصة في أوقات الذروة " ما بين الظهر والعصر"، للتأكد من توافر كافة الإحتياجات وتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه للحجاج المصريين.



قال الدكتور محمد ضاحي، أن الفرق الوقائية مستمرة في عملها لتجنب إصابة الحجاج المصريين بأي أمراض معدية خلال موسم الحج، لافتا إلى أن الفرق الوقائية تقوم بإجراء حوالي 70 ندوة توعوية وتثقيفية بصفة يومية للحجاج المصريين بمقر إقامتهم بالفنادق، لرفع وعيهم الصحي لتجنب اصابتهم باي أمراض المعدية، مؤكدا عدم رصد أى حالات معدية بين الحجاج المصريين حتى الآن.



وقال " ضاحي" إن فريق المرور على المستشفيات يتابع من كثب كافة المرضي المحتجزين بالمستشفيات للتأكد من توافر كافة سبل الرعاية لهم، كما شدد ضاحي على متابعة مرضي الغسيل الكلوي خاصة في ظل تنقلهم بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، للتأكد من تلقيهم جلسات الغسيل الكلوي وحصولهم على الخدمة الطبية.