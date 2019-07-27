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لليوم الثالث على التوالي.. إقبال كبير على جناح العتال هولدينج بمعرض عقاري الأهرام.. فيديو وصور

السبت 27/يوليه/2019 - 11:38 م
جناح العتال هولدينج
جناح "العتال هولدينج"
التوك شو
قال المهندس محمد العتال، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العتال "هولدينج"، إن مشاركتهم فى معرض عقارى الأهرام هذا العام كانت مميزة جدًا، لافتًا إلى أن الثلاثة أيام الماضية للمعرض شهدت معدلات إقبال كبيرة جدًا على مشروع "باركلين"، الذي يعتبر أول كومباوند "هود" بالعاصمة الادارية الجديدة والتي تؤكد على نجاح فكرة المشروع التى تقدم للسوق لأول مرة.

وأضاف "العتال" خلال فاعليات المعرض أنه تم الانتهاء من بيع المرحلة الاولى والثانية بالكامل وبدأت الشركة فى طرح المرحلة الثالثة للمشروع "البروميناد فيو" أحد أكثر الأماكن تميزًا فى المشروع بعروض خاصة ومميزة جدًا لعملاء الشركة، مؤكدًا أن فريق المبيعات تجاوز المستهدف من المبيعات بالمعرض خلال الأيام الثلاثة الماضية.
 
وأشار إلي أن جميع العملاء الحاجزين بالمشروع أبدوا إعجابهم بالمفهوم الجديد لمشروع "باركلين" أول كومباوند "هود" بالعاصمة الإدارية، أثناء زيارتهم لنجاح الشركة بالمعرض، والذى يمتاز عن غيره من المشروعات الأخرى من خلال مزج الماضي بالحاضر فى تناغم شديد يحافظ فى ذات الوقت على الخصوصية ويخلق حالة من الديناميكية والتفاعل بين سكان المجتمع الواحد، موضحًا أن الخدمات التى يقدمها المشروع قد تم تحديدها وفقًا للاحتياجات الأساسية التى تحتاجها الأسر المصرية فعليًا. 

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العتال "هولدينج"، أن المشروع مقسم إلى ثلاثة مناطق أساسية، منطقة خاصة مغلقة لسكان الكومباوند فقط، ومنطقة خاصة عامة وهذه المنطقة مخصصة لسكان الكومباوند وأصدقائهم ويوجد بها المنطقة الترفيهية والخدمية فى منتصف الكومباوند، والمنطقة الثالثة هي المنطقة العامة وتحتوي على محلات تجزئة خارج الكومباوند تخدم سكان المشروع والمارة على الطريق.

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