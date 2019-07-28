حظك اليوم الأحد 28-7-2019 .. ماذا يقول برجك مهنياً وعاطفياً

تعتبر الأبراج من المجالات التي يهتم بها الكثير من الأشخاص، ويحاول الكثير معرفة توقعات يوم بيوم وننشر توقعات الأبراج الحد28 يوليو وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الابراج وفقا لخبيرة الأبراج ماغى فرح؟





إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 28 يوليو

برج الحمل

مهنيا .. أنت شخص متعجل جدا في اتخاذ قراراتك وهذا يعرضك لبعض الخسائر في عملك.

عاطفيا.. شريك حياتك يغضب منك بسبب تعجلك، فحاول أن تكون متأنيا أكثر من ذلك.





برج الثور

مهنيا .. أنت شخص محب لعملك وتحاول دائما تحقيق نجاحات على المستوى العملي، وإصرارك هذا سر تفوقكـ فلا تتكاسل.

عاطفىا..شريك حياتك يعاني من اتخاذك للقرارات بشكل جريء ومفاجئ، وهذا سيؤثر سلبا على علاقتكما.





برج الجوزاء

مهنيا ..كن اكثر التزامًا اثناء حديثك مع مديرك المباشر فى العمل حتى لا تقع فى مشاكل معه خلال هذه الفترة.

عاطفيا ..وازن بين مشاغلك وما عليك من مهام، وبين علاقتك بالشرك، حتى لا تخسر حبه وإهتمامه لك بسبب إنشغالك الدائم عنه وإهمالك له.





برج الجوزاء :

مهنيا ..كن اكثر حرصًا على صحتك، وزور الطبيب لعمل فحص شامل. توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء الفترة المقبلة: عاطفيا .. كل من حولك يتمنون لك الخير ويبادلونك نفس الشعور.





برج السرطان

مهنيا .. تحاول السيطرة على إنفعالاتك لكى لا تقع في المشاكل.

عاطفيا:تهتم بـ شريك حياتك بشكل واضح لتعويضه عن الفترة الماضية.





برج الأسد :

مهنيا .. تحاول الاتزان في طعامك، بسبب زيادة وزنك.

عاطفيا .. تمر بفترة تغييرات التي تساعدهم في تخطي صعاب الفترة الماضية.





برج العذراء

مهنيا .. لديك قدرة على مواجهة المصاعب والأزمات، لا تستسلم بسهولة.

عاطفيا .. غيور جدا و تخاف علي شريك حياتك جدًا، برغم عصبيتك الا انك تعبر عن حبك طول الوقت





برج الميزان

مهنيا ..تحاول الخروج من المشاكل التي حدثت من حولك بالصبر والهدوء.

عاطفيا ..تسعى جاهدا للابتعاد عن المشاكل التي تحيط بك هذه الفترة من جانب عائلتك.









برج العقرب

مهنيا.. تتعرض لبعض المشكلات فى بيئة العمل نتيجة تسرعك و اندفاعك، فيجب التحلي بالحكمة والهدوء، حتى لا تتعرض لخسارة عاطفيا ..أنت عطوف وطيب القلب تقدم الحب والإهتمام لمن تحب، فتتميز علاقتك بالأمل والاستقرار، نتيجة لدعمك لشريك الحياة.





برج القوس

مهنيا .. مكافأة كبيرة فى طريقها إليك، بسبب ما حققته من نجاحات متتالية خلال الفترة الماضية.

عاطفيا ..شريكك يشعر بالإحباط تجاهك، نتيجة التجاهل الكبير الذى تتعامل معه به خلال الفترة الآخيرة.





برج الجدي

مهنيا ..تتأقلم سريعًا مع أي ظروف تحدث لك، تحاول أن تسيطر على أعصابك قدر الإمكان في محيط العمل

عاطفيا ..تحاول أن تظهر لشريك حياتك حبك وان تبتعد عن الأمور التي تزعجه منك، تبتعد عن المشاكل وتحرص على ارضاءه





برج الدلو

مهنيا ..تشعر ببعض الملل والفتور من عملك، لذلك عليك أخذ إجازة لاستعادة نشاطك مرة أخرى

عاطفيا .. عليك التوقف عن التفكير في الماضي لأن هذا يعكر صفو حياتك، خاصة حينما تفكر في الذكريات الحزينة.





برج الحوت

مهنيا .. أمامك بعض الأعمال التي تحاول إنجازها بمفردك لكى تكتسب ثقة من حولك.