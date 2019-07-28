بشرى لمحدودي الدخل.. الحكومة ترفع مخصصات مزايا الآمان الاجتماعي بفارق 1.1 مليار جنيه عن العام الماضي.. والبرلمان يوضح أبرز الفئات المستفيدة..والجوهري يطالب بمضاعفتها

هكذا تذهب زيادة مخصصات مزايا الأمان الاجتماعي

برلماني: دعم محدودي الدخل على رأس أولويات الدولة

الجوهري يطالب بمضاعفة مخصصات مزايا الأمان الاجتماعي

رفعت الحكومة من مخصصات الإنفاق على مزايا الأمان الاجتماعي الممنوح لمحدودي الدخل لـ18.8 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري مقارنة بـ17.743 مليار جنيه بموازنة العام السابق له بفارق 1.1 مليار جنيه.كشفت بيانات موازنة العام المالي الجاري عن إنفاق مبلغ 18.5 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بزيادة بلغت مليار جنيه عن العام السابق له.وثبتت الموازنة من معاش الطفل عند 70 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري والسابق.وحول هذا الأمر، قال النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، إن الزيادة التي اعتمدتها الحكومة على من مخصصات الإنفاق على مزايا الأمان الاجتماعي الممنوح لمحدودي الدخل لـ 18.8 مليار جنيه، من شأنها سد العجز لدى الأفراد محدودي الدخل، في إطار توجه الدولة نحو دعم الأكثر احتياجًا.وقال "البطيخي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن هذه المخصصات ستذهب إلى تكافل وكرامة وزيادة الرواتب، وسيكون جزءًا منها مخصصًا لفئة المعاشات.وأضاف، عضو البرلمان، أن زيادة مخصصات مزايا الإنفاق الاجتماعي، يحتل مكانة هامة لدى الدولة، نظرًا لما تعانيه الفئات الأكثر احتياجًا من صعوبات معيشية وارتفاع الأسعار بعد زيادة المحروقات، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 12%.في السياق ذاته، قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن دعم محدودي الدخل يعتبر من أهم أولويات المسؤولين في الدولة، سواء كانت جهات تنفيذية أو تشريعية.وأضاف "نظير"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن موازنة العام الجاري، كانت قائمة على شعار حماية الأفراد الأكثر احتياجًا، ولذلك قامت بزيادة المخصصات المتعلقة بالرواتب والمعاشات وتكافل وكرامة.في المقابل، علق النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، بقوله: "إن هذه الزيادة طفيفة جدًا ولا تتناسب مع زيادة الأسعار وارتفاع نسب التضخم، لاسيما وأن معاش الضمان الاجتماعي يستهدف 8.3 مليون أسرة، وهوي نسبة ضعيفة بالمقارنة بهذا الرقم.وطالب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن يتم رفع قيمة ما يتحصل عليه الأسر من مزايا الأمان الاجتماعي، تكافل وكرامة ، 800 جنيه كحد أدنى، أو مضاعفة حصة بطاقة السلع التموينية إلى 100 جنيها، بدلًا من 50 جنيهًا.